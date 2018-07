Día Sia en Europa FM: ¡Gana tarjetas regalo de 250 euros cada hora!

Durante todo el día de hoy celebramos el Día Sia en Europa FM con motivo del lanzamiento de su primer disco navideño Everyday Is Christmas . Estate atent@ a las indicaciones que te darán nuestros locutores en directo [🔊 Escucha aquí en DIRECTO EuropaFM ] y participa llamando al 902 10 32 62.

Acostumbrada a encadenar éxito tras éxito, Sia se ha propuesto un nuevo proyecto que nada tiene que ver con lo que había hecho hasta ahora: ¡Un disco navideño!

La australiana quiere crear su propia banda sonora para estas fiestas, alejada de los edulcorados villancicos pero sin perder el toque navideño; con Everyday Is Christmas, lanzado el pasado 17 de noviembre. Se trata de diez temas inéditos con el inconfundible sello de Sia con temática navideña, de los que se extraen canciones como Santa's Coming For Us, Candy Cane Lane o su último videoclip Ho Ho Ho.

Con motivo de este lanzamiento tan especial, celebramos elel próximo jueves 21 de diciembre regalando cada hora tarjetas regalo de 250 euros. Para ganarlas solo tienes que estar atent@ a las indicaciones del locutor y llamar al 902 10 32 62 cuando él o ella lo diga, durante la emisión de estos programas:

- Fórmula Europa FM: repartirá una tarjeta regalo cada hora de 11.00h a 21.00h.

- Vamos Tarde: una tarjeta regalo durante la emisión de 21.00h a 23.00h.

- Ponte A Prueba: una tarjeta regalo durante la emisión de 23.00h a 01.00h.

¡Y si no has tenido suerte todavía te quedará una oportunidad más en nuestra web! ¡Responde el formulario que aparece a continuación y si eres el primero en contestar correctamente serás en ganador!