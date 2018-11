Día Little Mix en Europa FM: Gana fantásticos auriculares Sony ¡cada hora!

El grupo británico formado por Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall publican nuevo y esperado disco: LM5 , del que ya hemos podido escuchar temazos como ‘ Woman Like Me ’ junto Nicki Minaj , Pera celebrar este lanzamiento, en Europa FM celebramos el Día Little Mix regalando fantásticos auriculares EXTRA BASS inalámbricos de Sony con BLUETOOTH® y Noise Cancelling. ¡Celebra el #DíaLittleMixEuropaFM !

El nuevo álbum de Little Mix llega cargado de reivindicación, temazos y colaboraciones con los mejores compositores y productores, como Ed Sheeran, Jess Glynne, MNEK o Timbaland. Un disco que podremos adquirir este viernes 16 de noviembre en formato CD Super Deluxe.

DÍA LITTLE MIX EN EUROPA FM

Para celebrar el lanzamiento del nuevo trabajo de Little Mix, LM5, en Europa FM celebramos el Día Little Mix, regalando increíbles auriculares Sony EXTRA BASS™ inalámbricos de Sony con BLUETOOTH® y Noise Cancelling, valorados en 200€, ¡cada hora!

Así son los fantásticos Sony EXTRA BASS inalámbricos con Noise Cancelling MDR-XB950N1

Para llevarte los tuyos, permanece atent@ a la emisión en directo de Europa FM y sigue las instrucciones de nuestros locutores, ¡tendrás que ser muy rápid@!

Además, tendrás dos oportunidades más de conseguir tus auriculares Sony EXTRA BASS™: escucha atentamente el programa de Frank Blanco 'Te La Vas A Ganar', de 22.00h a 00.00h; y permanece atento a la web europafm.com durante todo el #DíaLittleMixEuropaFM, ¡porque te desvelaremos cómo hacerte con ellos!

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

En ‘Woman Like Me’, Little Mix une fuerzas con Nicki Minaj para lanzar un mensaje sobre el empoderamiento de la mujer.

Recordemos que Little Mix han vendido más de 45 millones de discos y cuentan con 4 álbumes de Platino, ¡estas británicas arrasan con cada trabajo que publican!

TRACKLIST DE ‘LM5’

The National Manthem

Woman Like Me feat. Nicki Minaj

Think About Us

Strip feat. Sharaya J

Monster In Me

Joan Of Arc

Love a Girl Right

American Boy

Told You So

Wasabi

More Than Words

Motivate

Notice

The Cure

En la versión Deluxe de este LM5, encontramos los temas Forget You Not, Woman's World, The Cure (Stripped) y Only You, de Cheat Codes y Little Mix.