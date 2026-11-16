Esmeralda Fernández Dorado (Ourense)

La aventura musical de Esmeralda Fernández Dorado empezó con 11 años y desde entonces no ha parado. Ha formado parte de grupos y orquestas de Galicia y ha participado en varios concursos de la TVG. Actualmente vive una nueva aventura en The Voice Portugal .

Me llamo Esmeralda, tengo 37 años y soy de Galicia, concretamente de la provincia de Ourense, Xinzo de Limia. Mi pasión por la música según contaba mi madre, ya cantaba en su barriga. Desde pequeña soñaba con los escenarios, hasta que con tan solo 11 años comencé mi aventura musical gracias a mi profesora de música. He formado parte de diferentes grupos y orquestas de Galicia, he ganado varios concursos locales y tuve la suerte de ganar Recantos de Luar, de la Televisión de Galicia. También participé en La Liga de los Cantantes Extraordinarios y actualmente estoy viviendo una nueva aventura musical en The Voice Portugal. Sigo siendo aquella niña que soñaba con cantar, con la misma ilusión y las mismas ganas de seguir cumpliendo sueños.