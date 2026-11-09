Consigue invitaciones para el showcase de Malmö 040 en Onda (Castellón) | Europa FM

Tenemos un plan que proponerte y ya te avanzamos que no vas a poder resistirte.

Malmö 040 te invita a un showcase exclusivo el jueves 19 de noviembre en Onda (Castellón). Será su primera cita después de su concierto debut en el Sant Jordi Club de Barcelona este sábado 14 de noviembre con Europa FM como radio oficial.

Los intérpretes de Godzilla llegan al Teatro Mónaco de Onda para continuar con la fiesta y tocar en directo sus clásicos y también los nuevos temas del recién lanzado EP Bueno, pues ya está.

Después de darlo todo en la fiesta presentación de Barcelona, donde estuvo Europa FM disfrutando de canciones como Bueno pues ya está, los de Barcelona prometen hacernos vibrar en esta cita para las que las invitaciones ya están disponibles. ¿Te lo vas a perder?

Recoge tu invitación para el showcase de Malmö 040 en Onda

¡Las invitaciones ya están disponibles! Desde este lunes 9 de noviembre puedes acercarte a recoger la tuya en Casa de Cultura de Onda. La dirección es Calle Balmes, 2.

Apunta aquí todo sobre el showcase de Malmö 040 en Onda y disfruta al máximo de esta cita.

📅 Jueves, 19 de noviembre

🕗 20:00 horas

📍Teatro Mónaco de Onda (Castellón)

No te despistes mucho porque vuelan 🪂 🚁 🪁