Jueves, 26 de noviembre

Apúntate al showcase exclusivo de Walls en Pamplona

Walls llega a Pamplona. Después de arrasar en León, donde estrenó una versión en acústico de su canción Ha vuelto a llover, el murciano llega a la capital navarra el jueves 26 de noviembre para invitar a nuestros oyentes a un showcase exclusivo. ¿Te lo vas a perder?

Walls cerrará su gira 'El día que me olvides Tour' en el Movistar Arena de Madrid

Apúntate al showcase exclusivo de Walls en Pamplona
Apúntate al showcase exclusivo de Walls en Pamplona | Europa FM

Europa FM

Madrid 11/11/2026 12:14

Walls ha dado el pistoletazo de salida a El Día que me Olvides Tour y ha decidido hacer un alto en el camino para pasarse por Pamplona.

El cantante murciano se une de nuevo a Europa FM para invitar a nuestros oyentes a un showcase exclusivo en la capital navarra. Será el jueves 26 de noviembre en Indara Club y muy pronto te contaremos cómo hacerte con tu invitación.

El intérprete llega dispuesto a hacernos vibrar con sus éxitos y con su recién lanzada Ha vuelto a llover, que estrenó en formato acústico el pasado 5 de noviembre en León durante su debut en un evento Europa FM.

La cita en Pamplona se presenta como una gran oportunidad. La gira de Walls no pasa por la ciudad y el cantante lleva desde dos años sin actuar en ella. La última vez fue el 1 de noviembre de 2024 con su gira Luna.

📅 Jueves, 26 de noviembre

🕡 20:00 horas

📍 Indara Club - Pamplona

¿Te lo vas a perder? Apunta todos los detalles de la cita y síguenos para descubrir cuándo hacerte con tu invitación.