Apúntate al showcase exclusivo de Walls en Pamplona

Walls ha dado el pistoletazo de salida a El Día que me Olvides Tour y ha decidido hacer un alto en el camino para pasarse por Pamplona.

El cantante murciano se une de nuevo a Europa FM para invitar a nuestros oyentes a un showcase exclusivo en la capital navarra. Será el jueves 26 de noviembre en Indara Club y muy pronto te contaremos cómo hacerte con tu invitación.

El intérprete llega dispuesto a hacernos vibrar con sus éxitos y con su recién lanzada Ha vuelto a llover, que estrenó en formato acústico el pasado 5 de noviembre en León durante su debut en un evento Europa FM.

La cita en Pamplona se presenta como una gran oportunidad. La gira de Walls no pasa por la ciudad y el cantante lleva desde dos años sin actuar en ella. La última vez fue el 1 de noviembre de 2024 con su gira Luna.

📅 Jueves, 26 de noviembre

🕡 20:00 horas

📍 Indara Club - Pamplona

¿Te lo vas a perder? Apunta todos los detalles de la cita y síguenos para descubrir cuándo hacerte con tu invitación.