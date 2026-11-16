El setlist completo de Agorazein en Madrid: las canciones de su regreso a los escenarios
Agorazein regresó este domingo a los escenarios por todo lo alto. La banda de C. Tangana volvió al Movistar Arena de Madrid para celebrar el décimo aniversario de su disco Siempre. El show fue el primero de los cuatro conciertos programados en el recinto madrileño y sirvió para despejar las dudas acerca del setlist. Apunta las canciones que interpretaron.
C. Tangana y Agorazein regresan como profetas del nuevo rap en su primer concierto en Madrid
Agorazein está de vuelta. La banda de C. Tangana, Sticky M.A., Jerva, I-Ace y DJ Fabianni regresó este domingo a los escenarios para celebrar el décimo aniversario de su disco Siempre.
El concierto, el primero de los cuatro programados este mes de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, fue un baño de nostalgia para los más de 14.000 asistentes que pudieron disfrutar de 100 minutos de música en directo con un repaso a las canciones de este disco y también pinceladas de los temas de su primer álbum, Kind of Red (2011), y algunas canciones de los proyectos en solitario de cada uno.
En total sonaron 28 temas, incluidos tres debuts en directo. Agorazein aprovechó la cita para hacer sonar por primera vez slas recién lanzadas Milko Freestyle (C. Tangana cover), Sigo siendo un paleto (Jerv.agz cover) y King Kong.
Consulta aquí la lista de canciones que formaron el setlist del regreso de AGZ y que previsiblemente suenen también en los shows del 16, 17 y 18 de noviembre.
El setlist del primer concierto de Agorazein en Madrid
To pue' ser
Explícame
Qué pasará
Balas perdidas
Jerv.agz
Still Rapping (C. Tangana cover)
Ya sabes
Mentira
Tentación
Superreservao
Spanish Jigga Freestyle (C. Tangana cover)
0's (Sticky M.A.canción)
Solo (Sticky M.A. canción)
Planes
Ruidos
Yelo (C. Tangana cover)
Angel
Lo mío
Bolsas (C. Tangana cover)
TKM (Sticky M.A. canción)
Milko Freestyle (C. Tangana cover) (debut)
Golfi
Diablo (Sticky M.A. canción)
Llorando en la limo (C. Tangana cover)
Sigo siendo un paleto (Jerv.agz cover) (debut)
King Kong (debut)
I Can't Get It Out
100k pasos