El setlist completo de Agorazein en Madrid: las canciones de su regreso a los escenarios

Una imagen del primer concierto de Agorazein en Madrid. | Agencia EFE

Agorazein está de vuelta. La banda de C. Tangana, Sticky M.A., Jerva, I-Ace y DJ Fabianni regresó este domingo a los escenarios para celebrar el décimo aniversario de su disco Siempre.

El concierto, el primero de los cuatro programados este mes de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, fue un baño de nostalgia para los más de 14.000 asistentes que pudieron disfrutar de 100 minutos de música en directo con un repaso a las canciones de este disco y también pinceladas de los temas de su primer álbum, Kind of Red (2011), y algunas canciones de los proyectos en solitario de cada uno.

En total sonaron 28 temas, incluidos tres debuts en directo. Agorazein aprovechó la cita para hacer sonar por primera vez slas recién lanzadas Milko Freestyle (C. Tangana cover), Sigo siendo un paleto (Jerv.agz cover) y King Kong.

Consulta aquí la lista de canciones que formaron el setlist del regreso de AGZ y que previsiblemente suenen también en los shows del 16, 17 y 18 de noviembre.

El setlist del primer concierto de Agorazein en Madrid

To pue' ser

Explícame

Qué pasará

Balas perdidas

Jerv.agz

Still Rapping (C. Tangana cover)

Ya sabes

Mentira

Tentación

Superreservao

Spanish Jigga Freestyle (C. Tangana cover)

0's (Sticky M.A.canción)

Solo (Sticky M.A. canción)

Planes

Ruidos

Yelo (C. Tangana cover)

Angel

Lo mío

Bolsas (C. Tangana cover)

TKM (Sticky M.A. canción)

Milko Freestyle (C. Tangana cover) (debut)

Golfi

Diablo (Sticky M.A. canción)

Llorando en la limo (C. Tangana cover)

Sigo siendo un paleto (Jerv.agz cover) (debut)

King Kong (debut)

I Can't Get It Out

100k pasos