Estas son las categorías de los Grammy a los que Rosalía podría optar en 2027 con 'LUX'

Los Latin Grammy dejaron el 12 de noviembre a Rosalía como la gran protagonista de la gala, tanto por su actuación de ensueño como por sus seis gramófonos. De hecho, la artista hizo historia al ser la primera mujer en conseguir el galardón a Mejor álbum por tercera vez. Y todos estos hitos son gracias a LUX.

Ahora, Rosalía podría continuar haciendo historia de cara a los Grammy con su cuarto álbum. Este lunes 16 de noviembre se conocen las nominaciones para la 69ª edición de los premios, y de nuevo la catalana podría continuar su estela de éxito.

Tal y como ha demostrado, la artista llega a esta edición con un proyecto ambicioso, experimental y con una importante proyección internacional. De hecho, las primeras predicciones de medios estadounidenses como Billboard, Forbes y Los Angeles Times ya sitúan el último proyecto de la cantante entre los posibles candidatos a los principales galardones.

'LUX' aspira a Álbum del Año

La categoría más importante a la que podría aspirar es Álbum del Año, con LUX (Complete Works). Se trata de uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria y Rosalía aparece entre las ocho posibles candidaturas que contempla Billboard. Su presencia tendría además un significado histórico: podría convertirse en la primera mujer nominada en esta categoría con un álbum íntegramente en español. El precedente de Bad Bunny, que consiguió el galardón este 2026 con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, demuestra que es una posibilidad viable.

Otra de las posibilidades es que el proyecto de Rosalía conste nominado a Mejor Álbum de Música Alternativa, una categoría en la que LUX habría sido inscrito para competir, según los medios especializados. La propuesta musical del disco, que combina elementos de música clásica, electrónica, pop experimental y sonidos orquestales, encaja con el carácter alternativo de buena parte de su producción.

Posibles categorías por sus canciones

En las categorías individuales, una de las grandes apuestas es Grabación del Año y Canción del Año por Berghain, su colaboración con Björk e Yves Tumor. La canción destaca por su producción experimental, sus arreglos orquestales y su combinación de voces, y hasta la revista Rolling Stone la ha señalado como una posible candidata con potencial para llevarse el premio.

Por otro lado, La Perla aparece como posible candidata a Mejor Canción Latina, una de las nuevas categorías incorporadas por la Academia para la edición de 2027 que le viene perfecta este año a Rosalía.

Según estos pronósticos, la artista catalana podría aspirar a cinco categorías: Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Alternativa, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Latina. Ahora, la última palabra la tiene la Academia de cara a las nominaciones.