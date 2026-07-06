Europa FM converteix el Clotilde Fest en una gran festa amb Siderland, Banda Neon i Bulma Beat
L’estiu se celebra amb música i, el dijous 2 de juliol, Europa FM va fer del Palau Robert de Barcelona l’escenari d’una gran festa en la tercera jornada del Clotilde Fest. Siderland, Banda Neon i Bulma Beat van fer vibrar el públic del festival, impulsat per la Generalitat de Catalunya i consolidat, des de la seva creació el 2019, com una cita imprescindible del circuit de festivals català.
La tercera jornada del Clotilde Fest va estar marcada pel bon ambient i la millor música, amb Siderland, Banda Neon i Bulma Beat al Palau Robert de Barcelona de la mà d’Europa FM.
La coneguda DJ va ser l’encarregada d’obrir la festa celebrada el passat dijous 2 de juliol i va escalfar l’ambient amb els grans èxits d’Europa FM.
Quan encara quedava una hora de sol, la música va començar a sonar per donar la benvinguda als assistents del festival, nascut el 2019 impulsat per la Direcció General de Difusió i l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. Des d’aleshores, el Clotilde Fest s’ha consolidat com una cita imprescindible del circuit de festivals català.
La sessió de Bulma Beat va preparar el terreny per a Siderland, que, acompanyats pel seu cos de ball, van refrescar l’ambient i van fer ballar tot el públic amb el seu ja famós Tutu Turú. A un èxit no s’hi resisteix ningú. I encara menys a aquest.
La banda de pop electrònic formada per Uri Plana, Andreu Manyós i Roger Argemí està immersa en plena gira, però no es va voler perdre l’oportunitat d’estrenar-se en aquest escenari amb un concert en què, com no podia ser d’una altra manera, l’ambient festiu va ser el gran protagonista.
Després, Bulma Beat va agafar el relleu per continuar animant la festa i obrir pas a Banda Neon.
El grup liderat per Sergi Bagó va arrencar amb força amb les seves versions exclusives, entre les quals no hi van faltar El fin del mundo, de La La Love You; Superestrella, d’Aitana, i alguns dels grans èxits de La Oreja de Van Gogh.
Tampoc no hi van faltar les seves cançons pròpies Es busca Catalanet, Passos prohibits i Guapíssima, un autèntic fenomen que ha consolidat la banda com una de les revelacions de l’escena musical catalana.
En total, dues hores i mitja de música i bon ambient que van deixar una idea clara: el Clotilde Fest ha arribat per quedar-se i es supera cada any.