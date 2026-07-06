Europa FM convierte el Clotilde Fest en una gran fiesta con Siderland, Banda Neon y Bulma Beat

La tercera jornada del Clotilde Fest estuvo marcada por el buen rollo y la mejor música, que Europa FM llevó al Palau Robert de Barcelona de la mano de Siderland, Banda Neon y Bulma Beat.

La conocida DJ se encargó de dar el pistoletazo de salida a la fiesta celebrada el pasado jueves 2 de julio y animó el ambiente con los grandes hits de Europa FM.

Aún quedaba una hora de sol cuando la música empezó a sonar para dar la bienvenida a los asistentes del festival, que nació en 2019 impulsado por la Dirección General de Difusión y la Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Cataluña y que se ha consolidado desde entonces como un imprescindible del circuito festivalero de Cataluña.

La sesión de Bulma Beat dio paso a Siderland, que con su cuerpo de baile refrescó el ambiente y puso a bailar a todo el público con su ya famoso Tutu Turú. Nadie se resiste a un hit. ¡Y nadie se resiste a este hit!

La banda de pop electrónico compuesta por Uri Plana, Andreu Manyós y Roger Argemí está inmersa en plena gira pero no quiso perder la oportunidad de debutar en este escenario con un concierto donde, como no podía ser de otra manera, el ambiente festivo fue protagonista.

Y tras ellos, el turno le llegó de nuevo a Bulma Beat, encargada de animar la fiesta y dar paso a Banda Neon.

El grupo liderado por Sergi Bagó empezó fuerte con sus exclusivas versiones, entre las que no faltaron El fin del mundo de La La Love You, Superestrella de Aitana y algunos de los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh.

Tampoco faltaron sus temas propios Es busca Catalanet, Passos prohibits y Guapissima, un auténtico fenómeno que ha consolidado a la banda como una de las revelaciones de la escena musical catalana.

Dos horas y media de música y buen ambiente, donde si algo quedó claro es que el Clotilde Fest llegó para quedarse y cada año supera al anterior.