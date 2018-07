¡Gana pases VIP para el concierto de The Gift en Barcelona!

CONCURSO | EL 31 DE OCTUBRE EN EL TEATRO BARTS

El visionario cuarteto de pop alternativo The Gift está en nuestro país presentando su último disco ‘Altar’ en directo por diferentes ciudades, y Europa FM y Next To Come te acercan a ellos como nunca los habías visto: podrás conocer al grupo, asistir a los ensayos y disfrutar de un concierto único el próximo martes 31 de octubre en el Teatro BARTS de Barcelona.