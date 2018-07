Gana un viaje a Ibiza para vivir el Opening de Supermartxé en Privilege

El próximo sábado 4 de junio SuperMartXé vuelve a Privilege Ibiza, el club más grande del mundo, en lo que supondrá el pistoletazo de salida a la mejor temporada de su historia en la isla, con más de 10.000 asistentes semanales. Para esta novena temporada, SuperMartXé contará semana tras semana con un invitado de lujo y entre los primeros artistas confirmados se encuentra nuestro DJ Brian Cross, Steve Angello, Afrojack, Chuckie o una doble visita de NERVO.

¿Te gustaría vivir la Opening Party de SuperMartXé por todo lo alto? Europa FM regala un viaje para dos personas a Ibiza, con vuelos y alojamiento incluido, para que vivas el Opening de SuperMartXé en la discoteca Privilege el próximo 4 de junio. ¿Te apuntas?

Si quieres participar, responde en el siguiente formulario a tres sencillas preguntas. La primera persona en contestarlas correctamente ganará este viaje para dos personas a la mejor fiesta del mundo: SuperMartXé Opening Party en Privilege Ibiza.

El plazo para participar de cierra el miércoles 25 de mayo y el nombre del ganador se anunciará el viernes 27 de mayo durante la emisión de SuperMartXé Summer Session en Europa FM.

Prepárate para vivir una experiencia única y ahora más que nunca... Put your hands up in the air and believe in dreams!

GANADOR: Daniel González Jiménez (Barcelona)

*El premio consiste en dos billetes de avión, a elegir desde los aeropuertos Barcelona, Madrid, Alicante o Valencia (ida el sábado 4 de junio / vuelta el domingo 5 de junio), una noche de hotel en habitación doble con 2 camas y entrada a la sala con una consumición. No incluye desplazamientos, dietas ni ningún otro gasto extra.