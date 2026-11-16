Isaac Josué Reyes Maroto (Lleida)

Isaac Josué Reyes Maroto es amante de la música y, aunque no se ocupa a nivel profesional, ha participado en eventos haciendo covers y ha actuado en Barcelona durante el Orgullo LGTBIQ+. No se define como cantante, prefiere llamarse showman .

Buenas, me llamó Isaac Josué Reyes Maroto y tengo 35 años, soy de Lleida. Siempre me ha gustado mucho cantar y expresar sentimientos a la gente que me escucha, no tengo una carrera musical sólida, pero he actuado desde siempre en el colegio y en los últimos años haciendo covers de varios artistas para diferentes eventos. Estuve viviendo en Barcelona y pude actuar en diferentes lugares entre ellos el orgullo LGTBIQ+, me considero un showman más que un gran cantante. Mi estilo musical es muy pop, aunque me gustan muchos géneros diferentes.