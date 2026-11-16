María Montilla Martínez (Comunidad Valenciana)

María Montilla es una apasionada de la música. Canta y toca el piano desde que tiene 10 años y ha participado en numerosos concursos. Además se ha subido a numerosos escenarios y ha actuado en televisión.

Soy María Montilla, valenciana e ingeniera. Canto y toco el piano desde los 10 años y la música siempre ha estado muy presente en mi vida. He tenido la oportunidad de participar en distintos concursos y actuar en numerosos escenarios, incluso en televisión, y siempre lo he disfrutado muchísimo. Estoy muy ilusionada de poder representar a la Comunidad Valenciana en este concurso y seguir compartiendo mi música con los demás.