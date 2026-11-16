Sergio Salinas (Pamplona)

Apasionado de la música, Sergio Salinas trabaja en abrirse hueco en este mundo apostando por la experimentación y fusión de géneros. El joven de navarro tiene tres canciones y un EP en camino.

Soy Sergio Salinas, cantante navarro que vive en Madrid, donde trabajo cada día para convertir mi vocación artística en mi proyecto de vida. Soy un apasionado de la música y, aunque mi estilo se mueve principalmente en el pop, disfruto experimentando y fusionando géneros, influenciado por la diversidad de referentes musicales que me inspiran. Con tres canciones publicadas y un EP en camino, sigo buscando mi lugar en la industria musical, con la ilusión y las ganas de llegar cada día un poco más lejos.