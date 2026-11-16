Sheila Jiménez (Ciudad Real)

Sheila Jiménez lleva desde los 14 años dedicándose a la música. Durante cuatro años formó parte de una orquesta y con el tiempo se dio cuenta de que lo que más le gustaba era la copla y el flamenco. Fue concursante del programa 'A Tu Vera' de Castilla-La Mancha Media Televisión y de 'El Casting' de La 7, en Murcia.

Hola mi nombre es Sheila Jiménez Ruiz, nacida en Valdepeñas (Ciudad Real). Tengo 31 años y llevo desde los 14 dedicándome a la música. Me subí por primera vez en un escenario a interpretar una copla y ahí nadie sabía que cantaba. Dado ese paso comencé a adentrarme más en la música formando parte de una orquesta donde estuve cuatro años. Me di cuenta que lo que más me gustaba era el flamenco y la copla.

Fui actuando por diferentes eventos donde me llamaban eventos privados, fincas, actuaciones de barrios ayuntamientos, bodas y di el paso de apuntarme en un casting para el programa de A Tu Vera, un programa de Castilla-La Mancha TV donde tuve la suerte de poder ser concursante de la novena edición. Salí del programa y comencé a hacer muchos eventos de copla con magníficos compañeros que me acompañaban y enseñaban lo mejor de cada uno de ellos.

A día de hoy me siento muy afortunada por todo el cariño que he recibido del público tanto así que no dejo de luchar por mi sueño dedicarme plenamente a la música. También he sido concursante de un programa de televisión de Murcia llamado El Casting, donde viví momentos inolvidables. Gracias a todas estas oportunidades soy quien soy a día de hoy. Pienso seguir luchando, hasta llegar a mi meta.