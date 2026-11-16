Sonia Berbel (Marbella-Málaga)

Sonia Berbel tiene una larga trayectoria profesional que le ha llevado a recorrer varios rincones del mundo. Le gusta experimentar nuevos estilos aunque siempre desde la fusión y sin dejar de lado de la esencia flamenca que define su manera de sentir e interpretar la música.

Cantaora madrileña afincada en la Costa del Sol, con una amplia trayectoria profesional y una voz que ha recorrido escenarios de todo el mundo. Su trayectoria es también una búsqueda constante de nuevas formas de expresión, con un amplio abanico musical y una especial sensibilidad hacia la fusión, sin perder nunca la esencia flamenca que define su manera de sentir e interpretar la música.