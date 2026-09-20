Uri Farré y Patricia Nine hacen vibrar Logroño en las Fiestas de San Mateo con Europa FM

Este sábado 19 de septiembre viajamos a Logroño para sumarnos a las Fiestas de San Mateo y animar el cotarro después del Disparo del Cohete . Y así lo hicieron con la mejor música Uri Farré y Patricia Nine de 12:00 a 15:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Europa FM se trasladó a Logroño este sábado 19 de septiembre para celebrar la primera jornada de las Fiestas de San Mateo 2026 por todo lo alto.

A las 12:00 horas nos sumamos al Disparo del Cohete con una sesión DJ en la Plaza del Ayuntamiento de la mano del locutor Uri Farré y la DJ Patricia Nine.

Los vecinos pudieron darlo todo con los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre en esta sesión vermú donde la diversión está garantizada.

Y es que la Plaza del Ayuntamiento se llenó para empezar las fiestas y celebrar este inicio con todo el ritmo de Europa FM, donde nuestros Djs lo petaron con cada tema.

¡Inolvidable!