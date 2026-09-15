No te pierdas a Antonio Orozco en las Fiestas del Pilar de Zaragoza con Europa FM | EUROPA FM

Las Fiestas del Pilar 2026 tendrán a un artista de altura en el Concierto Europa FM : Antonio Orozco cantará en la plaza más importante de Zaragoza el sábado 10 de octubre. No te puedes perder este concierto de entrada libre, así que te contamos todos los detalles.

En Europa FM continuamos viviendo contigo las Fiestas del Pilar, en un año en el que cumplimos 30 años. Y es que qué mejor manera de celebrarlo que con una de las voces más conocidas de este país, la de Antonio Orozco.

En efecto: el intérprete de Despierta se dará un gran baño de masas en el Concierto Europa FM desde la Plaza del Pilar de Zaragoza. Y lo hace en mitad de La Gira de mi vida, el tour más especial de su carrera.

Orozco regalará a 5.000 maños un show en el que no podrán faltar éxitos como Devuélveme la vida, Te juro que no hay un segundo que no piense en ti y Te estaba esperando, interpretados con la emoción que solo el artista puede transmitir.

Antonio Orozco está viviendo un año de lo más dulce, y continúa con esta buena racha que lo hará reencontrarse con su público el 19 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid. Además, el vocalista de El Tiempo no es oro acaba de ser confirmado como el pregonero del Carnaval de Cádiz en 2027.

Y las Fiestas del Pilar será la ocasión perfecta de disfrutar de su música en directo, en un concierto donde la entrada es libre y gratuita.

Detalles del concierto Europa FM de Antonio Orozco en Zaragoza

⏰Cuándo: Sábado, 10 de octubre a las 21:30 horas

📍Dónde: Plaza del Pilar (Zaragoza)

🎟️Acceso libre

¡No te lo pierdas!