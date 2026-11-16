Uve Maya (Extremadura)
Cantante, actor y presentador, lleva en el mundo del espectáculo desde hace 20 años. Ha participado en numerosos concursos y ha hecho también teatro. Uve Maya cuenta además con varias singles y un disco en el mercado.
Uve Maya es un cantante, actor y presentador extremeño con trayectoria desde 2006. Finalista de certámenes como Gana con Tu Voz del programa La Voz, el Festival de la Canción de Extremadura y Music Meets Tourism, cuenta con varios premios musicales. Ha participado en teatro junto a reconocidos artistas como Beth o Pepe Viyuela y ha lanzado varios singles y un disco al mercado.