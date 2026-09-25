¿Te vienes al showcase de Bombai en Hospitalet (Barcelona)? ¡Corre a por tu invitación!

¡No queremos dejar de celebrar! ¡Y lo queremos hacer con todos nuestros oyentes!

Después del fiestón 30 años Europa FM en Madrid y tras los showcases de Paula Koops en Alicante y Marlena en Reus, el viernes 2 de octubre viajamos con Bombai a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para invitar a nuestros seguidores a un showcase exclusivo.

🗓️ Viernes, 2 de octubre

🕑 21:00 horas

📍 Sala Salamandra - L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Los de Valencia llegan dispuestos a darlo todo y hacernos vibrar con sus grandes himnos en una fiesta en el que harán sonar temazos como. ¿Te vienes?

El reparto de invitaciones ya ha empezado así que no te lo pienses mucho. Desde ya mismo puedes hacerte con la tuya en la emisora de Europa FM Barcelona. ¡Te esperamos en Ramblas 88-94!