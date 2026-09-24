Nuevos horarios para los conciertos de Shakira: Macondo Park adelanta la apertura de puertas

Shakira, en el primer concierto de la residencia europea en Madrid | Agencia EFE

Shakira vuelve este fin de semana a Macondo Park. La cantante colombiana se reencuentra con sus fans tras arrasar en los primeros conciertos de la residencia europea y regalarles una emocionante versión de Antología junto a Laura Pausini.

Los nuevos conciertos de Shakira —25, 26 y 27 de septiembre— llegan con cambios en el horario del recinto, que adelantará su apertura de puertas para que los fans de la colombiana puedan sumergirse de lleno en esta experiencia y disfrutar más relajadamente de los ocho pabellones que conforman el recinto.

A partir de este viernes 25 de septiembre se podrá acceder a Macondo Park desde las 13:00 horas y se podrá permanecer en este espacio hasta las 00:15 horas. Esto significa que el recinto estará abierto durante algo más de 12 horas.

Shakira ya adelantó este cambio horario hace unos días al publicar en redes una galería de fotos del primer fin de semana de residencia, con imágenes de su concierto, de los shows de Guitarricadelafuente y Gale y de los pabellones llenos de gente disfrutando de la experiencia Shakira.

"Como veo que se la están pasando tan bien en Shak City, he pedido que abran desde la 1:00 pm! Nos vemos en pocos días!! 🩷", señaló la cantante, que ofrece en Macondo Park ocho experiencias diferentes.

La Biblioteca (literatura)

El Taller (moda)

El Mercado (gastronomía)

El Museo (arte)

La Sala (música)

Macondito (espacio infantil)

Macondo Plaza (con flamenco)

Club Loba (tienda para fans).

Macondo Park y Shakira | Europa Press y Getty Images

Las puertas abren antes pero el horario del concierto de Shakira se mantiene. La cantante arranca el show a las 20:30 horas aunque las puertas del Estadio Shakira se abre dos horas antes (18:30 horas) para que sus fans puedan ir tomando posiciones. El fin del concierto está previsto hacia las 23:00 horas.