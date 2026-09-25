¿Quién actúa este fin de semana en Macondo Park? Los artistas de 'La sala' de Shakira

Shakira, en el primer concierto de su residencia en Madrid. | Agencia EFE

Tras un primer fin de semana de éxito, Shakira retoma su residencia en Madrid este fin de semana con conciertos el viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre.

La cantante colombiana vuelve a Macondo Park, que en esta ocasión adelanta el horario de apertura, y no lo hace sola. En el pabellón conocido como La Sala los asistentes podrán disfrutar de la música de otros artistas —siempre en horarios paralelos— y por fin sabemos quiénes son los encargados de acompañarla estos días.

Guitarricadelafuente y Lia Kali estuvieron en su primer fin de semana en Macondo Park y este le toca el turno al ganador del Goya Yerai Cortés, la cantaora Ángeles Toledano o el cantaor y guitarrista colombiano Juan Pablo Vega, entre otros.

Apunta los artistas invitados cada día y descubre en Es Latina los horarios de cada show.

Viernes, 25 de septiembre

Yerai Cortés

J Noa

Juan Pablo Vega

Tommy Blanco

You Wanted a Hit!

Sábado, 26 de septiembre

Yerai Cortés

J Noa

Juan Pablo Vega

Juicy Bae

Nico

You Wanted a Hit!

Domingo, 27 de septiembre