NUEVOS INVITADOS

¿Quién actúa este fin de semana en Macondo Park? Los artistas de 'La sala' de Shakira

Shakira vuelve este fin de semana a Macondo Park y lo hace muy bien acompañada. Si en el debut de su residencia en Madrid estuvieron en La Sala artistas como Lia Kali y Guitarricadelafuente, esta vez le toca el turno a Yerai Cortés, Ángeles Toledano o Juan Pablo Vega, entre otros. ¡Toma nota!

Nuevos horarios para los conciertos de Shakira: Macondo Park adelanta la apertura

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Shakira, en el primer concierto de su residencia en Madrid.E
Shakira, en el primer concierto de su residencia en Madrid. | Agencia EFE

Europa FM

Madrid 25/09/2026 08:55

Tras un primer fin de semana de éxito, Shakira retoma su residencia en Madrid este fin de semana con conciertos el viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre.

La cantante colombiana vuelve a Macondo Park, que en esta ocasión adelanta el horario de apertura, y no lo hace sola. En el pabellón conocido como La Sala los asistentes podrán disfrutar de la música de otros artistas —siempre en horarios paralelos— y por fin sabemos quiénes son los encargados de acompañarla estos días.

Guitarricadelafuente y Lia Kali estuvieron en su primer fin de semana en Macondo Park y este le toca el turno al ganador del Goya Yerai Cortés, la cantaora Ángeles Toledano o el cantaor y guitarrista colombiano Juan Pablo Vega, entre otros.

Apunta los artistas invitados cada día y descubre en Es Latina los horarios de cada show.

Viernes, 25 de septiembre

  • Yerai Cortés
  • J Noa
  • Juan Pablo Vega
  • Tommy Blanco
  • You Wanted a Hit!

Sábado, 26 de septiembre

  • Yerai Cortés
  • J Noa
  • Juan Pablo Vega
  • Juicy Bae
  • Nico
  • You Wanted a Hit!

Domingo, 27 de septiembre

  • Yerai Cortés
  • Ángeles Toledanos
  • Cantamarta
  • Drummie
  • J Noa
  • You Wanted a Hit!