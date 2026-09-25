¿Quién actúa este fin de semana en Macondo Park? Los artistas de 'La sala' de Shakira
Shakira vuelve este fin de semana a Macondo Park y lo hace muy bien acompañada. Si en el debut de su residencia en Madrid estuvieron en La Sala artistas como Lia Kali y Guitarricadelafuente, esta vez le toca el turno a Yerai Cortés, Ángeles Toledano o Juan Pablo Vega, entre otros. ¡Toma nota!
Nuevos horarios para los conciertos de Shakira: Macondo Park adelanta la apertura
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Tras un primer fin de semana de éxito, Shakira retoma su residencia en Madrid este fin de semana con conciertos el viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre.
La cantante colombiana vuelve a Macondo Park, que en esta ocasión adelanta el horario de apertura, y no lo hace sola. En el pabellón conocido como La Sala los asistentes podrán disfrutar de la música de otros artistas —siempre en horarios paralelos— y por fin sabemos quiénes son los encargados de acompañarla estos días.
Guitarricadelafuente y Lia Kali estuvieron en su primer fin de semana en Macondo Park y este le toca el turno al ganador del Goya Yerai Cortés, la cantaora Ángeles Toledano o el cantaor y guitarrista colombiano Juan Pablo Vega, entre otros.
Apunta los artistas invitados cada día y descubre en Es Latina los horarios de cada show.
Viernes, 25 de septiembre
- Yerai Cortés
- J Noa
- Juan Pablo Vega
- Tommy Blanco
- You Wanted a Hit!
Sábado, 26 de septiembre
- Yerai Cortés
- J Noa
- Juan Pablo Vega
- Juicy Bae
- Nico
- You Wanted a Hit!
Domingo, 27 de septiembre
- Yerai Cortés
- Ángeles Toledanos
- Cantamarta
- Drummie
- J Noa
- You Wanted a Hit!