¿A qué pueblo le das el premio esta semana en 'Pueblos especiales'?
Ya estamos listos para conocer al próximo ganador de Pueblos especiales. Esta semana se enfrentan en el concurso de Cuerpos especiales cuatro localidades muy diferentes: Güevéjar, La Yunta, Cogeces de Íscar y Uclés. ¿Cuál merece ganar? ¡Vota!
La lista de ganadores de los pueblos más molones de España
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
De un rincón a otro de España y sin salir del estudio de Cuerpos especiales.
Eva Soriano, Nacho García y Lalachus viajan cada mañana a distintos rincones de España para buscar los pueblos más molones. Esta semana se han ido hasta Güevéjar (Granada), La Yunta (Guadalajara), Cogeces de Íscar (Valladolid) y Uclés (Cuenca), que han sacado toda su artillería para hacerse con un hueco en la selección rural del morning de Europa FM.
¿A cuál le das la victoria? ¿Qué embajador rural merece llevarse el kit de Cuerpos especiales?
Vota en nuestra encuesta y decántate por tu favorito. ¿Te quedas scon la calidad de vida de Güevéjar? ¿Las aves de La Yunta? ¿El puente románico de Cogeces de Íscar? ¿O el monasterio de Uclés?
Tienes hasta el lunes 28 de septiembre para emitir tu veredicto. Ese día a las 09:00 horas conocemos al ganador en directo y arrancaremos una nueva semana de concurso. Si quieres unirte, manda un mensaje al 619 441 746 y cuéntanos por qué tu pueblo es tan especial.
¿A qué pueblo le das el premio esta semana en 'Pueblos especiales'?
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Güevéjar (Granada)
Población - 2.700 habitantes | Reclamo - un terremoto se comió el pueblo en 1884 y lo reconstruyeron 40 metros más abajo | Otras cosas típicas - su calidad de vida estándar como pueblo dormitorio, las fiestas y la comida con picante | Gentilicio - güevejeño o güevejeña
- 2
Uclés (Cuenca)
Población - 230 habitantes | Reclamo - el monasterio de Uclés, también conocido como El Escorial de La Mancha | Otras cosas típicas - los tres torreones de la antigua fortaleza donde se hacen conciertos y su función como escenario de películas y series como Águila Roja | Gentilicio - ucleseño y ucleseña
- 3
Cogeces de Íscar (Valladolid)
Población - 143 habitantes | Reclamo - el puente románico medieval de una de sus entradas | Otras cosas típicas - el río con una zona de baño llamada la playita porque te puedes bañar ahí, el parque infantil con varias tumbas, los dos bares y las fiesta de San Roque en agosto | Gentilicio - cogezano o cogezana
- 4
La Yunta (Guadalajara)
Población - 86 habitantes | Reclamo - la grulla, el buitre y la avutarda| Otras cosas típicas - cuatros fiestas durante el año, las hogueras de San Antón, la fiesta principal del Cristo del Guijarro, la hoguera de Nochebuena en Navidad y la fiesta de San Juan degollado; las setas, la caza y la furgoneta del pan | Gentilicio - yuntano o yuntana