¿A qué pueblo le das el premio esta semana en 'Pueblos especiales'? | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

De un rincón a otro de España y sin salir del estudio de Cuerpos especiales.

Eva Soriano, Nacho García y Lalachus viajan cada mañana a distintos rincones de España para buscar los pueblos más molones. Esta semana se han ido hasta Güevéjar (Granada), La Yunta (Guadalajara), Cogeces de Íscar (Valladolid) y Uclés (Cuenca), que han sacado toda su artillería para hacerse con un hueco en la selección rural del morning de Europa FM.

¿A cuál le das la victoria? ¿Qué embajador rural merece llevarse el kit de Cuerpos especiales?

Vota en nuestra encuesta y decántate por tu favorito. ¿Te quedas scon la calidad de vida de Güevéjar? ¿Las aves de La Yunta? ¿El puente románico de Cogeces de Íscar? ¿O el monasterio de Uclés?

Tienes hasta el lunes 28 de septiembre para emitir tu veredicto. Ese día a las 09:00 horas conocemos al ganador en directo y arrancaremos una nueva semana de concurso. Si quieres unirte, manda un mensaje al 619 441 746 y cuéntanos por qué tu pueblo es tan especial.