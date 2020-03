Valorant, el ansiado nuevo videojuego de los creadores de League of Legends llega este verano

Riot , publisher del videojuego League of Legends , ha desvelado las claves de su misterioso Project A. Se trata de Valorant, un shooter 5vs5 que pretende competir contra CS:GO pero con habilidades similares a las que se pueden encontrar en Overwatch . Valorant será real este verano y saldrá en modo gratuito para PC.

RIOT LANZA UN SHOOTER 5 VS 5 TÁCTICO PARA PC

Tras el lanzamiento de Legends of Runeterra, Riot busca diversificar su apuesta por los videojuegos más allá de su exitazo, League of Legends. En este caso, Valorant es la primera franquicia que lanzan fuera del LOL y con el que quieren cerrar el décimo aniversario del lanzamiento de League of Legends.

En este caso, Valorant es un videojuego de disparos en primera persona (FPS) que pretende competir mano a mano con el gran proyecto de su principal rival por la audiencia de los videojuegos, VALVE, el CounterStrike Global Offensive.

Screenshot de un gameplay de Valorant, de Riot / Riot Games

Valorant funcionará sobre servidores de 128 tics dedicados para que todos los usuarios puedan disfrutar de los 128 fotogramas por segundo. Además, para reducir delays de conexión, Riot Games empleará el desarrollo Riot Direct; una especie de CDN presente en 25 localizaciones y que pretende reducir las latencias mientras se juega.

Valorant sale gratis para PC y se financiará con micropagos al estilo de como ahora lo hacen League of Legends o Legends of Runeterra.