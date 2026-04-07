Rosalía, Amaia, Leiva y Guitarricadelafuente, los artistas más nominados a los Premios de la Academia de la Música 2026

La Academia de la Música de España celebra este 26 de mayo su gran noche. Por tercer año consecutivo se entregan los premios de la música con grandes nominados como Valeria Castro, Aitana, Rosalía, Leiva o Amaral. Repasa la lista completa de nominados y no te pierdas detalle.

La música en español vivirá el 26 de mayo su gran noche. Se entregan por tercer año consecutivo los Premios de la Academia de la Música de España con grandes nominados de todos los ámbitos musicales.

El Palacio de Congresos de IFEMA en Madrid acoge la ceremonia, que se divide en dos tiempos —gala y pregala— y en la que se repartirán un total de 43 premios.

Rosalía se corona como una de las más nominadas con un total de ocho nominaciones, entre las que se encuentran las categorías Canción del año, Álbum del año y Artista del año. Con el mismo número de nominaciones tenemos a Amaia, Leiva y Guitarricadelafuente y, siguiéndoles con cinco nominaciones, a rusowsky, Amaral y Valeria Castro

Consulta aquí la lista completa de nominados:

Compositor del año

Eva Amaral y Juan Aguirre, Dolce Vita, Amaral

Leiva, El polvo de los días raros, Leiva

Guitarricadelfuente, Full time papi, Guitarricadelfuente

Rosalía, La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía

Ruslán Mediavilla, malibU, rusowsky

Valeria Castro, Tiene que ser más fácil, Valeria Castro

Canción del año

M.A.P.S. Amaia

Full time papi, Guitarricadelfuente

Caida libre feat ROBE, Leiva

La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía

malibU, rusowsky

Álbum del año

Si abro los ojos no es real, Amaia

Dolce Vita, Amaral

Gigante, Leiva

LUX, Rosalía

DAISY, rusowsky

Artista del año

Aitana

Amaia

Guitarricadelafuente

Rosalía

rusowsky

Mejor álbum pop tradicional

¿Y ahora qué +?, Alejandro Sanz

El recreo, Colectivo Panamera

El timpo no es oro, Antonio Orozco

Me voy a permitir, Luz Casal

Pueblo Salvaje II, Mnauel Carrasco

Mejor álbum pop

CUARTO AZUL, Aitana

Si abro los ojos no es real, Amaia

La boca del lobo, Carlos Ares

Spanish Leather, Guitarricadelafuente

LUX, Rosalía

Mejor canción pop

Superestrella, Aitana

M.A.P.S, Amaia

Full Time Papi. Guitarricadelafuente

¿Era esto la vida?, Zahara

La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía

Mejor álbum pop/rock

Dolce Vita, Amaral

Me voy a permitir, Luz Casal

50town, Rubén Pozo

Everest, Sidecars

Catalan Graffiti, Sidonie

Mejor canción pop/rock

Dolce Vita, Amaral

El amor te da miedo, Kitai

Caída libre feat. ROBE, Leiva

¿Qué has hecho conmigo?, Luz Casal

La misma canción, Sidecars

Mejor fusión, interpretación urbana

Tú et moi, Judeline & Mc Morena

Mala de verdad, La Plazuela

Kaelis, Lia Kali

La Reina - Remix. Lola Índigo

Te quedaste fuera, Bewis de la Rosa & Catuxa Salom

Mejor álbum de música urbana

El interiorista, Bejo

Escrito en la M-30, Grecas

La madrugá, Delaossa

Kaelis, Lia Kali

afroLOVA 25', RELS B

Mejor canción rap/hip-hop

Qué culpa tiene el lunes de no ser un sábado, Grecas

Invirtiendo en la pérdida, Bejo & Kase.o & Ignatius Farray

Nueva season, Delaossa

En la cuerda floja, lia Kali & Toni Anzis

Budokai, Natos & Waor - Hoke

Mejor canción urbana

Chulx, Lia Kali & Eladio Carrión

La sacapuntas, Kabasaki & Zeno El Faraón, Kristina y Lorna

Amor Bendito, El Ougyy & Morad

Lokenecesitas (ft Omar Courtz), Saiko ft Omar Courtz

TUCHAT, Quevedo

Mejor álbum de música alternativa

Canciones contra el fin del mundo, Alamedadosoulna

Solitud, Carlos Escobedo

Spanish Leather, Guitarricadelafuente

San Felices, La Maravillosa Orquesta del Alcohol

Eternamente en vivo, Lagartija Nick

Mejor canción de música alternativa

Mi diario, Ginebras

Babieca, Guitarricadelafuente

Mandamientos para la buena vida, Karmento & Le parody

Los tiempos que vivimos, La Maravillosa Orquesta del Alcohol

malibU, rusowsky

Mejor álbum cantautor/a

Sílvia & Salvador, Salvador Sobral & Sílvia Pérez Cruz

Judit Neddermann & Pau Figuers, Judit Neddermann & Pau Figuers

No es para menos (canciones inéditas 1984-2019), Rafael Berrio

Parceiros, Pedro Guerra

El cuerpo después de todo, Valeria Castro

Mejor canción cantautor/a

Los olvidados, Pedro Pastor y Rozalén

La calma, El Kanka

Efímera, Rozalén

Tiene que ser más fácil, Valeria Castro

Sombras chinas, Xoel López

Mejor álbum flamenco

El primer llanto, Alejandro Hurtado

Manifiesto, María Terremoto

Directo en el círculo flamenco de Madrid, Luis El Zambo

Nerja, Rafael Niqueni

El fuego que llevo dentro, Lela Soto

Guerra a todo eso, Frente Abierto

Mejor tema flamenco

Inaccesible, Lela Soto

Cuarta trabajadera, David de Arahal

Celos, Las Mijas

Domalabara, Rafael Riqueni

Miraíta. Rumba, libertad, María Terremoto

Mis raíces (A mi tío abuelo Niño Miguel), José del Tomate

Mejor álbum folclórico

Amoríos. La verdad de mi coplilla, La Tania

La constancia, El Nido

Outras trece cancións bonitas, Germán Díaz & Benxamín Otero

Robina, La María

Cenicientes, Marisa Valle Roso

Mejor canción catalá/valencià/mallorquí

Ben ooca cosa tens, Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz

Ai mareta, Abril feat Figaflawas & Pep Gimeno 'Botifarra'

Celina, Idoipe y María Rodés

A la freska, Figa Flawas

L'amor de la meva vida, Julieta

Mejor canción en euskera

Tesla Bat Sutan, Merina Gris y Gorka Urbizu

Begietan, Sara Azuarza y Olaia Inziarte

Eutsi Eskutik, ETS (En Tol Sarmiento)

Bi begi bi lore, Janus Lester

Xorieri, Baiuca & Izaro

Mejor canción en galego/asturianu

As que nunca cantaron, Tanxugueiras

Hibernarse, Fillas de Cassandra

Padiante, Sen Senra

Ghatiña Mansa, Caamaño& Ameixeiras y Tanxugueiras

Non cho podo dar, Sabela ft María Escarmiento

Mejor ingeniería de canción (álbum o canción)

Manuel Colmenero, Shinova, Canción: Los días que vendrán feat Nina de Juan

Carles Campi Campón, Valeria Castro, álbum: El cuerpo después de todo

Mr Monkey, Alice Wonder, Álbum: Soulost

Drummie, Ralphie Choo, Amaia, Daniel 2000 y Alizz, Amaia, Álbum: Si abro los ojos no es real

Pau Riutort, Natalia Lacunza, Álbum: N2STAL5IA

Productor/a del Año

Juanma Montoya, Juanma Montoya, Álbum: Singa

Carles Campi Campón, Valeria Castro, Álbum: El cuerpo después de todo

Rosalía, Rosalía, Álbum: LUX

Álvaro Arellano, Antonio Puga y La Plazuela, La Plazuela, Álbum: Lugar Nº0 (D.L.Y.)

Zahara, Zahara, Álbum: Lento Ternura

Mejor arreglo

Alana Sinkey, Alana Sinkey, Álbum: Zahora

Çantamarta, Çantamarta, Álbum/canción: Qué triste, Qué desastre (Bolero)

Diego Amador, Diego Amador, Álbum/canción: Suite Flamenca

Antonio Gómez, Antonio Gómez, Álbum/canción: Rhapsody In Blue

María Toledo, María Toledo, Álbum/canción: Mi niño dice ole

Mejor grabación de música infantil

Live, 10 años irrepetibles, Billy Boom Band

Me resbala, Pez al revés

Una canción de papá, Dr. Sapo

Cuentos para no dormir, Arigato

Las aventuras de Abel, B-linda

Mejor álbum jazz

Sarao, Chico Pérez

Mutatis Mutandis, Eme eme project

Jazz caló, Antonio Serrano & Kaele Jiménez

Luces y sombras, Iván Melon Lewis

Leo & Leo, Leonor Watling & Leo Sidran

Mejor álbum instrumental

Beyond, Katrina Penman y Claudia Vior

Suite Flamenca, Diego Amador

Iberia, Alba Ventura

Cocktail Riff, Antonio Gómez

The Abraxas Sessions, Vol.4, David Pastor

Mejor obra/composición contemporánea

Trio Celebration, Albert Guinovart

Poeta en Nueva York, Alberto Carretero

Hymns to the hope, Sira Hernández

Simfonia Núm.1 "Urban Light", Vicent Ortiz Gimeno

Foedus, Pasión Vega y Gaditanorum

Mejor álbum de música clásica

Jose luis Turina: Trios con piano, Trio Arbos

Mort Au Printemps, Anton & Maite Piano Duo

Paganini: 24 caprices, María Dueñas

Romeo y Julieta "Música e historia", Cristina Cordero y Juan Barahona

Iberia, Alba Ventura

Mejor álbum BSO de series, videojuegos, publicidad, sintonía...

Furia, (Sountrack from the HBO original series), Aitor Etxebarria

Silencio (Banda sonora original), Joan Vila

Sin cobertura (Banda sonora original), Vanessa Garde Luque

La otra orilla, Alicia Morote

Vírgenes, Pilar Onares

Mejor canción BSO series, videojuegos, publicidad...

Caminar el tiempo, Blanca Paloma

El amor de mi vida, Pilar Onares

Flores para Antonio, Alba Flores

Todos somos Gaza, Carlos M. Jara

Hasta que me quede sin voz (canción original), Leiva

Mejor diseño de álbum

Julia Martín-Maestro, Rufus T. Firefly, Todas las cosas buenas

Vanessa Senra, Sen Senra, PO2054AZ

Boa Mistura, Leiva, Gigante (caja madera CD)

Querida, Valeria Castro, El cuerpo después de todo

Zahara, Emilio Lorente y Guillermo Guerrero, Zahara, Lento Ternura

Mejor videoclip musical

Aralar, Amaia

Full time papi, Guitarricadelafuente

Berghain - feat. Björk & Yves Tumor, Rosalía

Mi nena, Walls

Xorieri ft. Oreka Tx, Izaro & Baiuca

Mejor video musical, versión larga

Escrito en la M-30 (Full álbum), Grecas

Live at the Montreux Jazz Festival 2025, Gilipojazz

Hasta que me quede sin voz (película documental), Leiva

Flores para Antonio, Antonio Flores

Tete, Tocar lo invisble, Tete Montoliu

Mejor evento del año: festival, ciclo, gala o concierto solidario

Azkena Rock

Inverfest 2025

She Sounds Lab, She Sounds

Las 7 Rivieras de Ultraligera, Ultraligera

Vive Latino

Mejor gira

Dolce Vita Tour, Amaral

Sangre Sucia, Ángeles Toledano

Tour Gigante, Leiva

Si abro los ojos no es real, Amaia

25 p*t*s años, Dani Martin

Mejor álbum de música electrónica

Valuria, Galician Army

Imbermind, Never Ending

Mayo Season, Mayo

Eddrb Dnace Remixes (EDDRBDNCRMXS), Teo Lucadamo

Dejáte caer, Delaporte

Mejor canción de música electrónica

Paeqb (Ale Acosta Remix) - Baiuca & Ale Acosta

Hacerte volar - Innmir Remix, Lori Meyers & Innmir Remix

El sur, Çantamarta & Tony Grox

Taste my flavour feat Dakota, Miane

III. Ojalá (BRONQUIO REMIX), Violeta

Mejor álbum rock

Joven y arrogante, Ilegales

Ecdisis, Ciclonautas

El monte de los aullidos, Fito & Fitipaldis

El dios de América, King Sapo

Malici, Mago de Oz

Mejor canción rock

Huellas, Ciclonautas

Es ansiedad, ilegales

Siempre hacia delante, Obus

Polución, King Sapo

Rebelión, Reincidentes

Mejor nuevo artista