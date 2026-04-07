Rosalía, Amaia, Leiva y Guitarricadelafuente, los artistas más nominados a los Premios de la Academia de la Música 2026
La Academia de la Música de España celebra este 26 de mayo su gran noche. Por tercer año consecutivo se entregan los premios de la música con grandes nominados como Valeria Castro, Aitana, Rosalía, Leiva o Amaral. Repasa la lista completa de nominados y no te pierdas detalle.
La música en español vivirá el 26 de mayo su gran noche. Se entregan por tercer año consecutivo los Premios de la Academia de la Música de España con grandes nominados de todos los ámbitos musicales.
El Palacio de Congresos de IFEMA en Madrid acoge la ceremonia, que se divide en dos tiempos —gala y pregala— y en la que se repartirán un total de 43 premios.
Rosalía se corona como una de las más nominadas con un total de ocho nominaciones, entre las que se encuentran las categorías Canción del año, Álbum del año y Artista del año. Con el mismo número de nominaciones tenemos a Amaia, Leiva y Guitarricadelafuente y, siguiéndoles con cinco nominaciones, a rusowsky, Amaral y Valeria Castro
Consulta aquí la lista completa de nominados:
Compositor del año
- Eva Amaral y Juan Aguirre, Dolce Vita, Amaral
- Leiva, El polvo de los días raros, Leiva
- Guitarricadelfuente, Full time papi, Guitarricadelfuente
- Rosalía, La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía
- Ruslán Mediavilla, malibU, rusowsky
- Valeria Castro, Tiene que ser más fácil, Valeria Castro
Canción del año
- M.A.P.S. Amaia
- Full time papi, Guitarricadelfuente
- Caida libre feat ROBE, Leiva
- La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía
- malibU, rusowsky
Álbum del año
- Si abro los ojos no es real, Amaia
- Dolce Vita, Amaral
- Gigante, Leiva
- LUX, Rosalía
- DAISY, rusowsky
Artista del año
- Aitana
- Amaia
- Guitarricadelafuente
- Rosalía
- rusowsky
Mejor álbum pop tradicional
- ¿Y ahora qué +?, Alejandro Sanz
- El recreo, Colectivo Panamera
- El timpo no es oro, Antonio Orozco
- Me voy a permitir, Luz Casal
- Pueblo Salvaje II, Mnauel Carrasco
Mejor álbum pop
- CUARTO AZUL, Aitana
- Si abro los ojos no es real, Amaia
- La boca del lobo, Carlos Ares
- Spanish Leather, Guitarricadelafuente
- LUX, Rosalía
Mejor canción pop
- Superestrella, Aitana
- M.A.P.S, Amaia
- Full Time Papi. Guitarricadelafuente
- ¿Era esto la vida?, Zahara
- La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía
Mejor álbum pop/rock
- Dolce Vita, Amaral
- Me voy a permitir, Luz Casal
- 50town, Rubén Pozo
- Everest, Sidecars
- Catalan Graffiti, Sidonie
Mejor canción pop/rock
- Dolce Vita, Amaral
- El amor te da miedo, Kitai
- Caída libre feat. ROBE, Leiva
- ¿Qué has hecho conmigo?, Luz Casal
- La misma canción, Sidecars
Mejor fusión, interpretación urbana
- Tú et moi, Judeline & Mc Morena
- Mala de verdad, La Plazuela
- Kaelis, Lia Kali
- La Reina - Remix. Lola Índigo
- Te quedaste fuera, Bewis de la Rosa & Catuxa Salom
Mejor álbum de música urbana
- El interiorista, Bejo
- Escrito en la M-30, Grecas
- La madrugá, Delaossa
- Kaelis, Lia Kali
- afroLOVA 25', RELS B
Mejor canción rap/hip-hop
- Qué culpa tiene el lunes de no ser un sábado, Grecas
- Invirtiendo en la pérdida, Bejo & Kase.o & Ignatius Farray
- Nueva season, Delaossa
- En la cuerda floja, lia Kali & Toni Anzis
- Budokai, Natos & Waor - Hoke
Mejor canción urbana
- Chulx, Lia Kali & Eladio Carrión
- La sacapuntas, Kabasaki & Zeno El Faraón, Kristina y Lorna
- Amor Bendito, El Ougyy & Morad
- Lokenecesitas (ft Omar Courtz), Saiko ft Omar Courtz
- TUCHAT, Quevedo
Mejor álbum de música alternativa
- Canciones contra el fin del mundo, Alamedadosoulna
- Solitud, Carlos Escobedo
- Spanish Leather, Guitarricadelafuente
- San Felices, La Maravillosa Orquesta del Alcohol
- Eternamente en vivo, Lagartija Nick
Mejor canción de música alternativa
- Mi diario, Ginebras
- Babieca, Guitarricadelafuente
- Mandamientos para la buena vida, Karmento & Le parody
- Los tiempos que vivimos, La Maravillosa Orquesta del Alcohol
- malibU, rusowsky
Mejor álbum cantautor/a
- Sílvia & Salvador, Salvador Sobral & Sílvia Pérez Cruz
- Judit Neddermann & Pau Figuers, Judit Neddermann & Pau Figuers
- No es para menos (canciones inéditas 1984-2019), Rafael Berrio
- Parceiros, Pedro Guerra
- El cuerpo después de todo, Valeria Castro
Mejor canción cantautor/a
- Los olvidados, Pedro Pastor y Rozalén
- La calma, El Kanka
- Efímera, Rozalén
- Tiene que ser más fácil, Valeria Castro
- Sombras chinas, Xoel López
Mejor álbum flamenco
- El primer llanto, Alejandro Hurtado
- Manifiesto, María Terremoto
- Directo en el círculo flamenco de Madrid, Luis El Zambo
- Nerja, Rafael Niqueni
- El fuego que llevo dentro, Lela Soto
- Guerra a todo eso, Frente Abierto
Mejor tema flamenco
- Inaccesible, Lela Soto
- Cuarta trabajadera, David de Arahal
- Celos, Las Mijas
- Domalabara, Rafael Riqueni
- Miraíta. Rumba, libertad, María Terremoto
- Mis raíces (A mi tío abuelo Niño Miguel), José del Tomate
Mejor álbum folclórico
- Amoríos. La verdad de mi coplilla, La Tania
- La constancia, El Nido
- Outras trece cancións bonitas, Germán Díaz & Benxamín Otero
- Robina, La María
- Cenicientes, Marisa Valle Roso
Mejor canción catalá/valencià/mallorquí
- Ben ooca cosa tens, Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz
- Ai mareta, Abril feat Figaflawas & Pep Gimeno 'Botifarra'
- Celina, Idoipe y María Rodés
- A la freska, Figa Flawas
- L'amor de la meva vida, Julieta
Mejor canción en euskera
- Tesla Bat Sutan, Merina Gris y Gorka Urbizu
- Begietan, Sara Azuarza y Olaia Inziarte
- Eutsi Eskutik, ETS (En Tol Sarmiento)
- Bi begi bi lore, Janus Lester
- Xorieri, Baiuca & Izaro
Mejor canción en galego/asturianu
- As que nunca cantaron, Tanxugueiras
- Hibernarse, Fillas de Cassandra
- Padiante, Sen Senra
- Ghatiña Mansa, Caamaño& Ameixeiras y Tanxugueiras
- Non cho podo dar, Sabela ft María Escarmiento
Mejor ingeniería de canción (álbum o canción)
- Manuel Colmenero, Shinova, Canción: Los días que vendrán feat Nina de Juan
- Carles Campi Campón, Valeria Castro, álbum: El cuerpo después de todo
- Mr Monkey, Alice Wonder, Álbum: Soulost
- Drummie, Ralphie Choo, Amaia, Daniel 2000 y Alizz, Amaia, Álbum: Si abro los ojos no es real
- Pau Riutort, Natalia Lacunza, Álbum: N2STAL5IA
Productor/a del Año
- Juanma Montoya, Juanma Montoya, Álbum: Singa
- Carles Campi Campón, Valeria Castro, Álbum: El cuerpo después de todo
- Rosalía, Rosalía, Álbum: LUX
- Álvaro Arellano, Antonio Puga y La Plazuela, La Plazuela, Álbum: Lugar Nº0 (D.L.Y.)
- Zahara, Zahara, Álbum: Lento Ternura
Mejor arreglo
- Alana Sinkey, Alana Sinkey, Álbum: Zahora
- Çantamarta, Çantamarta, Álbum/canción: Qué triste, Qué desastre (Bolero)
- Diego Amador, Diego Amador, Álbum/canción: Suite Flamenca
- Antonio Gómez, Antonio Gómez, Álbum/canción: Rhapsody In Blue
- María Toledo, María Toledo, Álbum/canción: Mi niño dice ole
Mejor grabación de música infantil
- Live, 10 años irrepetibles, Billy Boom Band
- Me resbala, Pez al revés
- Una canción de papá, Dr. Sapo
- Cuentos para no dormir, Arigato
- Las aventuras de Abel, B-linda
Mejor álbum jazz
- Sarao, Chico Pérez
- Mutatis Mutandis, Eme eme project
- Jazz caló, Antonio Serrano & Kaele Jiménez
- Luces y sombras, Iván Melon Lewis
- Leo & Leo, Leonor Watling & Leo Sidran
Mejor álbum instrumental
- Beyond, Katrina Penman y Claudia Vior
- Suite Flamenca, Diego Amador
- Iberia, Alba Ventura
- Cocktail Riff, Antonio Gómez
- The Abraxas Sessions, Vol.4, David Pastor
Mejor obra/composición contemporánea
- Trio Celebration, Albert Guinovart
- Poeta en Nueva York, Alberto Carretero
- Hymns to the hope, Sira Hernández
- Simfonia Núm.1 "Urban Light", Vicent Ortiz Gimeno
- Foedus, Pasión Vega y Gaditanorum
Mejor álbum de música clásica
- Jose luis Turina: Trios con piano, Trio Arbos
- Mort Au Printemps, Anton & Maite Piano Duo
- Paganini: 24 caprices, María Dueñas
- Romeo y Julieta "Música e historia", Cristina Cordero y Juan Barahona
- Iberia, Alba Ventura
Mejor álbum BSO de series, videojuegos, publicidad, sintonía...
- Furia, (Sountrack from the HBO original series), Aitor Etxebarria
- Silencio (Banda sonora original), Joan Vila
- Sin cobertura (Banda sonora original), Vanessa Garde Luque
- La otra orilla, Alicia Morote
- Vírgenes, Pilar Onares
Mejor canción BSO series, videojuegos, publicidad...
- Caminar el tiempo, Blanca Paloma
- El amor de mi vida, Pilar Onares
- Flores para Antonio, Alba Flores
- Todos somos Gaza, Carlos M. Jara
- Hasta que me quede sin voz (canción original), Leiva
Mejor diseño de álbum
- Julia Martín-Maestro, Rufus T. Firefly, Todas las cosas buenas
- Vanessa Senra, Sen Senra, PO2054AZ
- Boa Mistura, Leiva, Gigante (caja madera CD)
- Querida, Valeria Castro, El cuerpo después de todo
- Zahara, Emilio Lorente y Guillermo Guerrero, Zahara, Lento Ternura
Mejor videoclip musical
- Aralar, Amaia
- Full time papi, Guitarricadelafuente
- Berghain - feat. Björk & Yves Tumor, Rosalía
- Mi nena, Walls
- Xorieri ft. Oreka Tx, Izaro & Baiuca
Mejor video musical, versión larga
- Escrito en la M-30 (Full álbum), Grecas
- Live at the Montreux Jazz Festival 2025, Gilipojazz
- Hasta que me quede sin voz (película documental), Leiva
- Flores para Antonio, Antonio Flores
- Tete, Tocar lo invisble, Tete Montoliu
Mejor evento del año: festival, ciclo, gala o concierto solidario
- Azkena Rock
- Inverfest 2025
- She Sounds Lab, She Sounds
- Las 7 Rivieras de Ultraligera, Ultraligera
- Vive Latino
Mejor gira
- Dolce Vita Tour, Amaral
- Sangre Sucia, Ángeles Toledano
- Tour Gigante, Leiva
- Si abro los ojos no es real, Amaia
- 25 p*t*s años, Dani Martin
Mejor álbum de música electrónica
- Valuria, Galician Army
- Imbermind, Never Ending
- Mayo Season, Mayo
- Eddrb Dnace Remixes (EDDRBDNCRMXS), Teo Lucadamo
- Dejáte caer, Delaporte
Mejor canción de música electrónica
- Paeqb (Ale Acosta Remix) - Baiuca & Ale Acosta
- Hacerte volar - Innmir Remix, Lori Meyers & Innmir Remix
- El sur, Çantamarta & Tony Grox
- Taste my flavour feat Dakota, Miane
- III. Ojalá (BRONQUIO REMIX), Violeta
Mejor álbum rock
- Joven y arrogante, Ilegales
- Ecdisis, Ciclonautas
- El monte de los aullidos, Fito & Fitipaldis
- El dios de América, King Sapo
- Malici, Mago de Oz
Mejor canción rock
- Huellas, Ciclonautas
- Es ansiedad, ilegales
- Siempre hacia delante, Obus
- Polución, King Sapo
- Rebelión, Reincidentes
Mejor nuevo artista
- Barry B., Infancia mal calibrada
- La Paloma, Un golpe de suerte
- Rata, EP Niñato
- Sanguijuelas del guadiana, Revola
- Ultraligera, Pelo de foca