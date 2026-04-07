TODOS LOS NOMINADOS

Rosalía, Amaia, Leiva y Guitarricadelafuente, los artistas más nominados a los Premios de la Academia de la Música 2026

La Academia de la Música de España celebra este 26 de mayo su gran noche. Por tercer año consecutivo se entregan los premios de la música con grandes nominados como Valeria Castro, Aitana, Rosalía, Leiva o Amaral. Repasa la lista completa de nominados y no te pierdas detalle.

Rosalía, Leiva y Guitarricadelafuente, en sus respectivos conciertos de 2026

Europa FM

Madrid07/04/2026 13:45

La música en español vivirá el 26 de mayo su gran noche. Se entregan por tercer año consecutivo los Premios de la Academia de la Música de España con grandes nominados de todos los ámbitos musicales.

El Palacio de Congresos de IFEMA en Madrid acoge la ceremonia, que se divide en dos tiempos —gala y pregala— y en la que se repartirán un total de 43 premios.

Rosalía se corona como una de las más nominadas con un total de ocho nominaciones, entre las que se encuentran las categorías Canción del año, Álbum del año y Artista del año. Con el mismo número de nominaciones tenemos a Amaia, Leiva y Guitarricadelafuente y, siguiéndoles con cinco nominaciones, a rusowsky, Amaral y Valeria Castro

Consulta aquí la lista completa de nominados:

Compositor del año

  • Eva Amaral y Juan Aguirre, Dolce Vita, Amaral
  • Leiva, El polvo de los días raros, Leiva
  • Guitarricadelfuente, Full time papi, Guitarricadelfuente
  • Rosalía, La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía
  • Ruslán Mediavilla, malibU, rusowsky
  • Valeria Castro, Tiene que ser más fácil, Valeria Castro

Canción del año

  • M.A.P.S. Amaia
  • Full time papi, Guitarricadelfuente
  • Caida libre feat ROBE, Leiva
  • La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía
  • malibU, rusowsky

Álbum del año

  • Si abro los ojos no es real, Amaia
  • Dolce Vita, Amaral
  • Gigante, Leiva
  • LUX, Rosalía
  • DAISY, rusowsky

Artista del año

  • Aitana
  • Amaia
  • Guitarricadelafuente
  • Rosalía
  • rusowsky

Mejor álbum pop tradicional

  • ¿Y ahora qué +?, Alejandro Sanz
  • El recreo, Colectivo Panamera
  • El timpo no es oro, Antonio Orozco
  • Me voy a permitir, Luz Casal
  • Pueblo Salvaje II, Mnauel Carrasco

Mejor álbum pop

  • CUARTO AZUL, Aitana
  • Si abro los ojos no es real, Amaia
  • La boca del lobo, Carlos Ares
  • Spanish Leather, Guitarricadelafuente
  • LUX, Rosalía

Mejor canción pop

  • Superestrella, Aitana
  • M.A.P.S, Amaia
  • Full Time Papi. Guitarricadelafuente
  • ¿Era esto la vida?, Zahara
  • La Perla (feat Yahritza y su esencia), Rosalía

Mejor álbum pop/rock

  • Dolce Vita, Amaral
  • Me voy a permitir, Luz Casal
  • 50town, Rubén Pozo
  • Everest, Sidecars
  • Catalan Graffiti, Sidonie

Mejor canción pop/rock

  • Dolce Vita, Amaral
  • El amor te da miedo, Kitai
  • Caída libre feat. ROBE, Leiva
  • ¿Qué has hecho conmigo?, Luz Casal
  • La misma canción, Sidecars

Mejor fusión, interpretación urbana

  • Tú et moi, Judeline & Mc Morena
  • Mala de verdad, La Plazuela
  • Kaelis, Lia Kali
  • La Reina - Remix. Lola Índigo
  • Te quedaste fuera, Bewis de la Rosa & Catuxa Salom

Mejor álbum de música urbana

  • El interiorista, Bejo
  • Escrito en la M-30, Grecas
  • La madrugá, Delaossa
  • Kaelis, Lia Kali
  • afroLOVA 25', RELS B

Mejor canción rap/hip-hop

  • Qué culpa tiene el lunes de no ser un sábado, Grecas
  • Invirtiendo en la pérdida, Bejo & Kase.o & Ignatius Farray
  • Nueva season, Delaossa
  • En la cuerda floja, lia Kali & Toni Anzis
  • Budokai, Natos & Waor - Hoke

Mejor canción urbana

  • Chulx, Lia Kali & Eladio Carrión
  • La sacapuntas, Kabasaki & Zeno El Faraón, Kristina y Lorna
  • Amor Bendito, El Ougyy & Morad
  • Lokenecesitas (ft Omar Courtz), Saiko ft Omar Courtz
  • TUCHAT, Quevedo

Mejor álbum de música alternativa

  • Canciones contra el fin del mundo, Alamedadosoulna
  • Solitud, Carlos Escobedo
  • Spanish Leather, Guitarricadelafuente
  • San Felices, La Maravillosa Orquesta del Alcohol
  • Eternamente en vivo, Lagartija Nick

Mejor canción de música alternativa

  • Mi diario, Ginebras
  • Babieca, Guitarricadelafuente
  • Mandamientos para la buena vida, Karmento & Le parody
  • Los tiempos que vivimos, La Maravillosa Orquesta del Alcohol
  • malibU, rusowsky

Mejor álbum cantautor/a

  • Sílvia & Salvador, Salvador Sobral & Sílvia Pérez Cruz
  • Judit Neddermann & Pau Figuers, Judit Neddermann & Pau Figuers
  • No es para menos (canciones inéditas 1984-2019), Rafael Berrio
  • Parceiros, Pedro Guerra
  • El cuerpo después de todo, Valeria Castro

Mejor canción cantautor/a

  • Los olvidados, Pedro Pastor y Rozalén
  • La calma, El Kanka
  • Efímera, Rozalén
  • Tiene que ser más fácil, Valeria Castro
  • Sombras chinas, Xoel López

Mejor álbum flamenco

  • El primer llanto, Alejandro Hurtado
  • Manifiesto, María Terremoto
  • Directo en el círculo flamenco de Madrid, Luis El Zambo
  • Nerja, Rafael Niqueni
  • El fuego que llevo dentro, Lela Soto
  • Guerra a todo eso, Frente Abierto

Mejor tema flamenco

  • Inaccesible, Lela Soto
  • Cuarta trabajadera, David de Arahal
  • Celos, Las Mijas
  • Domalabara, Rafael Riqueni
  • Miraíta. Rumba, libertad, María Terremoto
  • Mis raíces (A mi tío abuelo Niño Miguel), José del Tomate

Mejor álbum folclórico

  • Amoríos. La verdad de mi coplilla, La Tania
  • La constancia, El Nido
  • Outras trece cancións bonitas, Germán Díaz & Benxamín Otero
  • Robina, La María
  • Cenicientes, Marisa Valle Roso

Mejor canción catalá/valencià/mallorquí

  • Ben ooca cosa tens, Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz
  • Ai mareta, Abril feat Figaflawas & Pep Gimeno 'Botifarra'
  • Celina, Idoipe y María Rodés
  • A la freska, Figa Flawas
  • L'amor de la meva vida, Julieta

Mejor canción en euskera

  • Tesla Bat Sutan, Merina Gris y Gorka Urbizu
  • Begietan, Sara Azuarza y Olaia Inziarte
  • Eutsi Eskutik, ETS (En Tol Sarmiento)
  • Bi begi bi lore, Janus Lester
  • Xorieri, Baiuca & Izaro

Mejor canción en galego/asturianu

  • As que nunca cantaron, Tanxugueiras
  • Hibernarse, Fillas de Cassandra
  • Padiante, Sen Senra
  • Ghatiña Mansa, Caamaño& Ameixeiras y Tanxugueiras
  • Non cho podo dar, Sabela ft María Escarmiento

Mejor ingeniería de canción (álbum o canción)

  • Manuel Colmenero, Shinova, Canción: Los días que vendrán feat Nina de Juan
  • Carles Campi Campón, Valeria Castro, álbum: El cuerpo después de todo
  • Mr Monkey, Alice Wonder, Álbum: Soulost
  • Drummie, Ralphie Choo, Amaia, Daniel 2000 y Alizz, Amaia, Álbum: Si abro los ojos no es real
  • Pau Riutort, Natalia Lacunza, Álbum: N2STAL5IA

Productor/a del Año

  • Juanma Montoya, Juanma Montoya, Álbum: Singa
  • Carles Campi Campón, Valeria Castro, Álbum: El cuerpo después de todo
  • Rosalía, Rosalía, Álbum: LUX
  • Álvaro Arellano, Antonio Puga y La Plazuela, La Plazuela, Álbum: Lugar Nº0 (D.L.Y.)
  • Zahara, Zahara, Álbum: Lento Ternura

Mejor arreglo

  • Alana Sinkey, Alana Sinkey, Álbum: Zahora
  • Çantamarta, Çantamarta, Álbum/canción: Qué triste, Qué desastre (Bolero)
  • Diego Amador, Diego Amador, Álbum/canción: Suite Flamenca
  • Antonio Gómez, Antonio Gómez, Álbum/canción: Rhapsody In Blue
  • María Toledo, María Toledo, Álbum/canción: Mi niño dice ole

Mejor grabación de música infantil

  • Live, 10 años irrepetibles, Billy Boom Band
  • Me resbala, Pez al revés
  • Una canción de papá, Dr. Sapo
  • Cuentos para no dormir, Arigato
  • Las aventuras de Abel, B-linda

Mejor álbum jazz

  • Sarao, Chico Pérez
  • Mutatis Mutandis, Eme eme project
  • Jazz caló, Antonio Serrano & Kaele Jiménez
  • Luces y sombras, Iván Melon Lewis
  • Leo & Leo, Leonor Watling & Leo Sidran

Mejor álbum instrumental

  • Beyond, Katrina Penman y Claudia Vior
  • Suite Flamenca, Diego Amador
  • Iberia, Alba Ventura
  • Cocktail Riff, Antonio Gómez
  • The Abraxas Sessions, Vol.4, David Pastor

Mejor obra/composición contemporánea

  • Trio Celebration, Albert Guinovart
  • Poeta en Nueva York, Alberto Carretero
  • Hymns to the hope, Sira Hernández
  • Simfonia Núm.1 "Urban Light", Vicent Ortiz Gimeno
  • Foedus, Pasión Vega y Gaditanorum

Mejor álbum de música clásica

  • Jose luis Turina: Trios con piano, Trio Arbos
  • Mort Au Printemps, Anton & Maite Piano Duo
  • Paganini: 24 caprices, María Dueñas
  • Romeo y Julieta "Música e historia", Cristina Cordero y Juan Barahona
  • Iberia, Alba Ventura

Mejor álbum BSO de series, videojuegos, publicidad, sintonía...

  • Furia, (Sountrack from the HBO original series), Aitor Etxebarria
  • Silencio (Banda sonora original), Joan Vila
  • Sin cobertura (Banda sonora original), Vanessa Garde Luque
  • La otra orilla, Alicia Morote
  • Vírgenes, Pilar Onares

Mejor canción BSO series, videojuegos, publicidad...

  • Caminar el tiempo, Blanca Paloma
  • El amor de mi vida, Pilar Onares
  • Flores para Antonio, Alba Flores
  • Todos somos Gaza, Carlos M. Jara
  • Hasta que me quede sin voz (canción original), Leiva

Mejor diseño de álbum

  • Julia Martín-Maestro, Rufus T. Firefly, Todas las cosas buenas
  • Vanessa Senra, Sen Senra, PO2054AZ
  • Boa Mistura, Leiva, Gigante (caja madera CD)
  • Querida, Valeria Castro, El cuerpo después de todo
  • Zahara, Emilio Lorente y Guillermo Guerrero, Zahara, Lento Ternura

Mejor videoclip musical

  • Aralar, Amaia
  • Full time papi, Guitarricadelafuente
  • Berghain - feat. Björk & Yves Tumor, Rosalía
  • Mi nena, Walls
  • Xorieri ft. Oreka Tx, Izaro & Baiuca

Mejor video musical, versión larga

  • Escrito en la M-30 (Full álbum), Grecas
  • Live at the Montreux Jazz Festival 2025, Gilipojazz
  • Hasta que me quede sin voz (película documental), Leiva
  • Flores para Antonio, Antonio Flores
  • Tete, Tocar lo invisble, Tete Montoliu

Mejor evento del año: festival, ciclo, gala o concierto solidario

  • Azkena Rock
  • Inverfest 2025
  • She Sounds Lab, She Sounds
  • Las 7 Rivieras de Ultraligera, Ultraligera
  • Vive Latino

Mejor gira

  • Dolce Vita Tour, Amaral
  • Sangre Sucia, Ángeles Toledano
  • Tour Gigante, Leiva
  • Si abro los ojos no es real, Amaia
  • 25 p*t*s años, Dani Martin

Mejor álbum de música electrónica

  • Valuria, Galician Army
  • Imbermind, Never Ending
  • Mayo Season, Mayo
  • Eddrb Dnace Remixes (EDDRBDNCRMXS), Teo Lucadamo
  • Dejáte caer, Delaporte

Mejor canción de música electrónica

  • Paeqb (Ale Acosta Remix) - Baiuca & Ale Acosta
  • Hacerte volar - Innmir Remix, Lori Meyers & Innmir Remix
  • El sur, Çantamarta & Tony Grox
  • Taste my flavour feat Dakota, Miane
  • III. Ojalá (BRONQUIO REMIX), Violeta

Mejor álbum rock

  • Joven y arrogante, Ilegales
  • Ecdisis, Ciclonautas
  • El monte de los aullidos, Fito & Fitipaldis
  • El dios de América, King Sapo
  • Malici, Mago de Oz

Mejor canción rock

  • Huellas, Ciclonautas
  • Es ansiedad, ilegales
  • Siempre hacia delante, Obus
  • Polución, King Sapo
  • Rebelión, Reincidentes

Mejor nuevo artista

  • Barry B., Infancia mal calibrada
  • La Paloma, Un golpe de suerte
  • Rata, EP Niñato
  • Sanguijuelas del guadiana, Revola
  • Ultraligera, Pelo de foca