Álvaro de Luna, sobre su próximo disco: "Ha servido para obligarme a salir de una situación incómoda"

La vuelta de vacaciones de Semana Santa ha sido con Álvaro de Luna. El cantante ha visitado a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales para hablar de su próximo disco, Azulejos, del que acaba de lanzar la terapéutica canción Dime dónde estás como adelanto.

"Es una de las primeras canciones que escribí del álbum", ha contado sobre este tema que compuso en un momento de "mucha tristeza y mucha ansiedad" cuando estaba trabajando en casa con un amigo. "Llegó un punto en que me estaba echando de menos. Estaba pasando por una etapa en la que todo lo que me salía era negativo, de dolor", ha seguido contando el sevillano que le dijo a ese amigo que extrañaba sus canciones más alegres. "A raíz de eso creo que arranco la guitarra, empiezo a tocar y sale Dime dónde estás".

En cierto modo el sevillano se forzó a estar bien y no es la primera vez que lo hace. "En momentos concretos me ha funcionado muy bien eso de tirar de mí para arriba", ha dicho el cantante que tiene muchas ganas de tocar este nuevo single en directo. "Disfrutarla con el público porque creo que me va a llevar a ese punto [de cuando la compuso]".

"Estoy en un momento de reilusionarme con mi proyecto"

Álvaro de Luna lanza una pregunta en el título de esta canción y Eva y Nacho se la han lanzado a él durante la entrevista: "Estoy en un momento de reilusionarme con mi proyecto. Me encuentro en un momento en que de nuevo he reconectado conmigo mismo, con hacer canciones, y me encuentro muy feliz de que la gente vaya a escuchar todos los adelantos que quedan hasta que salga el disco, de que la gente escuche el disco y, por supuesto, de salir de gira y darle cera [al álbum]".

Un nuevo álbum y muchos conciertos a la vista

Dime dónde estás forma parte del nuevo álbum de Álvaro de Luna, Azulejos, cuyo proceso ha sido muy terapéutico para el cantante. "Como no estaba pasando por una buena racha, creo que todo lo que he compuesto de alguna forma me ha servido para obligarme a salir de esa situación incómoda", ha respondido a la pregunta de una fan.

"El proceso de composición de 'Azulejos' ha sido un poco terapéutico"

"No ha sido un disco en el que me haya sentado diciendo quiero contar cosas, sino que ha venido todo de una manera superorgánica", ha seguido contando el intérprete, que reconoce que las mejores canciones y las más naturales le han salido cuando no estaba sentado trabajando. Han surgido de forma natural.

Aquí entran en juego dos títulos, En tu costado y Duele, que han sido las canciones que más rápido ha escrito. "Duele fue media hora. Estaba llorando, estaba hecho una mierda, lo acababa de dejar con una chica con la que estaba y lo estaba pasando fatal. Salió como de una. Y En tu costado también tardé poquísimo, una hora o 40 minutos", ha confesado.

Azulejos llegará después de verano y sí, tendrá colaboraciones, aunque Álvaro de Luna no puede revelar dar nombres.

De lo que sí puede hablar es de sus próximos conciertos, que llegarán antes del álbum y para los que tiene preparado algo muy especial. "Hemos dado la vuelta al setlist, al show en sí... Es como abandonar el anterior disco y entrar en una nueva etapa que es el siguiente proyecto Azulejos", ha explicado el cantante que define estos conciertos como "una versión actualizada del show pero que no dejará de sorprender". "Como no había salido mucha música nueva queríamos traer algo nuevo y que fuera como una apuesta que cautivara mucho a la gente", ha añadido.

La entrevista ha terminado del mismo modo que empezó, hablando de barbacoas. Porque Álvaro de Luna ha contado también que desde su última visita a Cuerpos especiales se ha hecho un tatuaje nuevo aunque sin una explicación muy profunda. "Estábamos de barbacoa en una casa de una amiga en agosto, vino una chica que tatuaba y no quise desaprovechar la oportunidad", se ha despedido entre risas el cantante amante de tatuajes y barbacoas a partes iguales.