League of Legends llega a consolas y móviles

Durante la celebración del décimo aniversario de League of Legends, Riot Games ha anunciado también cuatro nuevos juegos así como las versiones móviles de League of Legends; League of Legends Wild Rift cuya web para Google Play y App Store ya está disponible a la espera del lanzamiento en 2020. Riot también ha anunciado la expansión del universo de League of Legends con la llegada del modo de combates automáticos 'Tácticas maestras' a los dispositivos móviles y el lanzamiento para PC y móvil del juego de cartas Legends of Runeterra. La desarrolladora ha empezado la celebración de los diez años de League of Legends con una edición especial de Riot Please, en el que ha anunciado una serie de nuevos proyectos que expanden el universo del juego de estrategia y acción:

Dentro del propio LoL, la compañía ha anunciado un nuevo campeón en la Grieta, Senna, que trae consigo un estilo de juego similar al de un tirador. Llegará a la beta el 29 de octubre y se lanzará el 10 de noviembre.

A partir del 22 de octubre en la beta, llegará a la Grieta del Invocador 'Los elementos se alzan', unos cambios de pretemporada de la experiencia de juego centrados en una de las características más dinámicas del juego: los dragones elementales. Estas nuevas características se lanzarán el 20 de noviembre.

Asimismo, y por primera vez en cuatro años, League of Legends volverá a habilitar Ultra Rapid Fire (URF) con la selección completa de campeones, que estará disponible por tiempo limitado.

'TÁCTICAS MAESTRAS' PARA MÓVIL

Tácticas maestras, el modo de combates automáticos de Riot, llegará a dispositivos móviles en el primer trimestre de 2020. La preinscripción en Google Play Store estará disponible a partir del 16 de octubre.

'Tácticas Maestras' se trata de un juego de estrategia todos contra todos para ocho personas, en el que los jugadores tienen que crear diferentes estrategias con los campeones y objetos de LoL para derrotar a los otros siete jugadores de la partida.

Para aprovechar la amplia variedad de historias, campeones y temáticas del universo de League of Legends, Tácticas maestras en PC y dispositivos móviles implementará nuevos sets de campeones y habilidades cada tres o cuatro meses.

El segundo set que se implementará en Tácticas maestras para PC se llamará 'Los elementos se alzan', y presentará contenido relacionado con la temática de los elementales, lo que dará a los jugadores la oportunidad de crear nuevas estrategias con objetos y campeones inéditos. Se lanzará el 5 de noviembre en el cliente de LoL.

LEGENDS OF RUNETERRA

Legends of Runeterra es un juego de cartas de estrategia gratuito ambientado en el mundo de LoL. Contiene cartas basadas en los campeones del juego, así como en nuevos personajes y aliados procedentes de todas las regiones de Runaterra, cada una con su propio estilo y ventajas estratégicas. La experiencia de juego de Legends of Runeterra se centra en combates dinámicos y cambiantes, que exigen que los jugadores destreza, creatividad e inteligencia para ganar.

Este título ofrece a los jugadores distintas opciones para conseguir cartas, lo que incluye tanto gratuitas como la posibilidad de comprar directamente cualquier carta que quieran, ya sea pagando o con la divisa del juego que hayan obtenido jugando.

Legends of Runeterra se lanzará en 2020 para PC y dispositivos móviles, y la preinscripción ya está disponible.