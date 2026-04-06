Aitana responde sobre la posible reacción de Sebastián Yatra tras su confesionario con Rosalía

Aitana fue la gran sorpresa del tercer concierto de Rosalía en Madrid. La intérprete de Superestrella se sentó en el confesionario de La Perla para hablar con la protagonista del show sobre una expareja de quien se separó antes de cumplir un año de relación. Por lo visto, él le dijo que después del primer aniversario le costaba mucho ser fiel.

La cantante no dio nombres pero todo el público sabía que estaba hablando de Sebastián Yatra, de quien se separó cuando iban a hacer un año de relación y con quien se dio una segunda oportunidad en febrero de 2024. "Todo iba muy bien, pero cuando vamos a hacer un año se acabó", le contó a Rosalía. "Me dijo:'Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel'. Y yo digo: 'Bueno, ¡por lo menos es sincero!'. Y yo dije: 'Pues ya está, lo dejamos'. Yo infiel no quiero que me sean".

Aitana no mencionó en ningún momento al colombiano pero no hizo falta. "Era cantante, ¿no? Es que los cantantes siempre hacen declaraciones...", le preguntó Rosalía lanzando un dardo a Rauw Alejandro. Las dos cantantes continuaron hablando de Yatra, aunque en otra línea porque Rosalía aprovechó para recordar la "maniobra de marketing" que hizo diciendo algo de ella y por la que acabó pidiéndole perdón.

Las palabras de Aitana después del concierto de Rosalía

Las dos cantantes se despacharon a gusto y, al salir del Movistar Arena de Madrid, donde fue el concierto de Rosalía, la pregunta era casi obligada para Aitana. "¿Se enfadará Yatra por lo que dijiste?", le preguntaron los periodistas a lo que ella respondió con una gran sonrisa y mucha educación: “Pero si yo no dije nada... Lo dijo él".

Se refirió Aitana a las declaraciones que hizo Yatra en febrero de 2024 en A solas con..., el pódcast de Vicky Martín Berrocal, cuando habló de sus problemas para ser fiel.

"Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que si yo tuviese una relación de mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me daría ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien. Me daría ganas de estar con alguien más", dijo el cantante en la entrevista a la que se refirieron más de dos años después Aitana y Rosalía en el Movistar Arena de Madrid.

"Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?", se preguntó. "Porque estás con esa dualidad de: 'Te quiero, pero igual estoy de viaje y quiero tener esa libertad...'. Uno se mete en una relación y se empieza a limitar muchísimo. No salgo de fiesta porque, si no, me va a gustar alguien".