Así actuarán los Big Five en Eurovisión 2024

A pesar de que Eurovisión resulta una competición de carácter internacional en la que cada uno de los 37 países representados cuentan con las mismas posibilidades de triunfo, existen un selecto grupo que acapara la mayoría de las miradas: el conocido como Big Five (España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia). Además, en esta 68ª edición hay que sumar a Suecia, anfitrión del certamen.

La trayectoria y repercusión de las actuaciones de estos países a lo largo de la historia del festival europeo de la canción, además del hecho de tener garantizada su presencia en la Gran Final, hace que sus cada movimiento de sus representantes y canciones se mire con lupa, siendo determinante la posición en la que actuarán durante la fase final del próximo 11 de mayo.

España

Nebulossa y Zorra han entrado en la historia de Eurovisión al ser los primeros en encontrarse bajo el amparo de la Producer’s Choice, una nueva opción introducida en 2024 para determinar el orden de aparición en la Gran Final en base al criterio de los expertos del certamen.

Habrá que esperar hasta la mañana del viernes 10 de mayo para saber de forma definitiva cuándo actúa Nebulossa en Eurovisión 2024, ya que es la fecha elegida por la organización para que los expertos revelen el orden definitivo de la gala.

Suecia

Los gemelos Marcus y Martinus serán los encargados de abrir la Gran Final con su Unforgettable al ser los representantes de Suecia y acoger la cita eurovisiva.

Una canción cargada con ritmos electrónicos y una puesta en escena futurista que habrá que ver cómo les condiciona ser los primeros en actuar.

Reino Unido

Olly Alexander representará su Dizzy, la canción con la que compite por Reino Unido, en la primera mitad de la final.

Además, la BBC ha tenido a bien compartir un extracto de cómo ha sido el segundo ensayo del joven británico en el Malmö Arena, quién sabe si para ir calentando motores de cara al día 11.

Alemania

Always On The Run, la canción con la que Isaak buscará dar el triunfo eurovisivo a Alemania, también formará parte de las actuaciones que se lleven a cabo durante la primera mitad de la ceremonia.

Como se puede observar en las imágenes del ensayo, el solista acompañará su voz con una potente puesta en escena en la que las llamas juegan un papel fundamental.

Francia

Slimane cantará Mon Amour, la canción elegida para ser la candidata por parte de Francia, en el Malmö Arena en la segunda parte de la Gran Final.

Se trata de una potente balada con la que el francés de ascendencia argelina intentará cautivar a los eurofans.

Italia

Angelina Mango, que ya acaparó una gran atención tras ganar el festival de San Remo para representar a Italia en Eurovisión 2024 con su canción La Noia, también tendrá que esperar hasta el día 10, al igual que Nebulossa, para saber en que momento ubican su canción al haber sacado la Producer’s Choice del bombo.