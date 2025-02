Así suena 'Balorda nostalgia' de Olly, la canción ganadora de Sanremo 2025: letra en español y significado

Te interesa Damiano David enamora en Sanremo 2025 con su actuación de 'Felicità' en honor a Lucio Dalla

Sanremo, el Festival de la Canción de San Remo, ha proclamado ganador a Olly durante la noche del 15 al 16 de febrero, quien se ha llevado el León de Oro y podría convertirse en el representante italiano en Eurovisión 2025 si acepta la invitación.

El joven artista, nacido en Génova en 2001, ha convencido a los tres jurados del festival casi por la mínima y sin partir como el favorito de las casas de apuestas. Así, Olly ha conseguido el 23,8% de los votos, un porcentaje elegido entre los votos del jurado compuesto en un 33% por la Sala Stampa, otro 33% por el Jurado de la Radio y un 34% por el televoto. Por su parte, Lucio Corsi ha quedado segundo con un 23,4%, solo cuatro décimas por debajo.

'Balorda nostalgia', una historia de desamor

Balorda nostalgia es la canción con la que Olly se ha proclamado ganador, una emotiva balada en italiano interpretada con fuerza y sentimiento que narra una ruptura sentimental. El italiano, con un control vocal casi absoluto sobre el escenario, le canta a un amor del pasado. "Tal vez no será / Ni siquiera esta noche / La noche correcta para volver a estar juntos", canta en los primeros versos.

La letra cuenta que una vecina le dijo al artista que esa no era la noche en la que volvería con su amor, a lo que él respondió: "Quisiera / Volver a cuando / Nos bastaba / Reír, llorar, hacer el amor / Y luego estar en silencio por horas / Hasta quedarnos dormidos en el sofá".

Olly canta que no sabe qué hacer sin esa persona y que la "vida no es vida" sin ella. Mientras, la letra rememora pequeños detalles suyos: cuando cantaba mientras cocinaba, cuando le rascaba la espalda en casa, cuando ponían dos platos en la mesa para cenar, cuando se quedaban dormidos en el sofá... Balorda nostalgia, tal y como indica su propio título, es una composición melancólica que mira al pasado con nostalgia. Así, el final de la canción no podía ser otra cosa que una despedida: "Tal vez no será / Tal vez ya ha terminado / Pero te quiero / Y ha sido toda una vida".

Letra en italiano y español de 'Balorda nostalgia', de Olly

Magari non sarà

Tal vez no será

Nemmeno questa sera

Ni siquiera esta noche

La sera giusta per tornare insieme

La noche correcta para volver a estar juntos

Tornare a stare insieme

Volver a estar juntos

Magari non sarà

Tal vez no será

Nemmeno questa sera

Ni siquiera esta noche

Me l’ha detto la signora, là affacciata al quarto piano

Me lo dijo la señora, allá en el cuarto piso

Con la sigaretta in bocca

Con el cigarro en la boca

Mentre stendeva il suo bucato

Mientras tendía su ropa

Io le ho risposto che

Yo le respondí que

-

Vorrei

Quisiera

Vorrei

Quisiera

Vorrei

Quisiera

Vorrei

Quisiera

Vorrei

Quisiera

Vorrei

Quisiera

-

Tornare a quando

Volver a cuando

Ci bastava

Nos bastaba

Ridere, piangere, fare l’amore

Reír, llorar, hacer el amor

E poi stare in silenzio per ore

Y luego estar en silencio por horas

Fino ad addormentarci sul divano

Hasta quedarnos dormidos en el sofá

Con il telecomando in mano

Con el control remoto en la mano

Non so più come fare senza te

Ya no sé cómo hacer sin ti

Te che mi fai, vivere e dimenticare

Tú que me haces, vivir y olvidar

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

Tú que mientras cocinas te pones a cantar

E tu chiamala se vuoi la fine

Y tú llámala si quieres el final

Ma come te lo devo dire

Pero cómo te lo debo decir

Sta vita non è vita senza te

Esta vida no es vida sin ti

-

Ma sai che questa sera

Pero sabes que esta noche

Balorda nostalgia

Maldita nostalgia

Mi accendo la tv

Enciendo la tele

Solo per farmi compagnia

Solo para hacerme compañía

Che bella tiritera…

Qué bonita historia…

Beh insomma

Bueno, en fin

Ti sembra la maniera

¿Te parece la manera

Che vai e mi lasci qua

Que te vas y me dejas aquí?

Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena

Te busco aún en casa cuando me pica la espald

E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena

Y pongo aún un plato más cuando pongo la mesa para la cena

So soltanto che vorrei

Solo sé que quisiera

-

Vorrei

Quisiera

Vorrei

Quisiera

Vorrei

Quisiera

Sì vorrei

Sí, quisiera

Vorrei

Quisiera

-

Tornare a quando

Volver a cuando

Ci bastava

Nos bastaba

Ridere, piangere, fare l’amore

Reír, llorar, hacer el amor

E poi stare in silenzio per ore

Y luego estar en silencio por horas

Fino ad addormentarci sul divano

Hasta quedarnos dormidos en el sofá

Con il telecomando in mano

Con el control remoto en la mano

Non so più come fare senza te

Ya no sé cómo hacer sin ti

Te che mi fai, vivere e dimenticare

Tú que me haces, vivir y olvidar

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

Tú que mientras cocinas te pones a cantar

E tu chiamala se vuoi la fine

Y tú llámala si quieres el final

Ma come te lo devo dire

Pero cómo te lo debo decir

Sta vita non è vita senza te

Esta vida no es vida sin ti

Ma chissà perché

Pero quién sabe por qué

Oh, sta vita non è vita senza te

Oh, esta vida no es vida sin ti

Magari non sarà

-

Tal vez no será

Magari è già finita

Tal vez ya ha terminado

Però ti voglio bene

Pero te quiero

Ed è stata tutta vita

Y ha sido toda una vida