Bulgaria gana Eurovisión 2026: escucha la canción 'Bangaranga' de Dara

Bulgaria , con la cantante Dara y su canción Bangaranga , fue la gran ganadora este sábado del Festival de Eurovisión 2026, una edición marcada por el boicot de cinco países (España, Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos) por la presencia de Israel en medio de la crisis en Gaza.

Bulgaria dio este sábado la sorpresa al ganar por primera vez el Festival de Eurovisión con Bangaranga, una festiva canción interpretada por Dara y con la que el país balcánico regresaba a un certamen en el que llevaba tres años ausente por problemas económicos, en una edición marcada por la polémica presencia de Israel, que fue segunda.

El voto del público confirmó el veredicto que los jurados profesionales habían emitido (204 puntos), colocando a Dara en primera posición con una puntuación total de 516.

Israel, por contra, vio cómo el octavo puesto inicial (123 puntos) se convirtió en una segunda posición con 343 puntos gracias al masivo apoyo del voto del público, similar a lo que sucedió el año pasado, cuando también acabó siendo segunda. Tercera, contra todo pronóstico, fue la rumana Alexandra Capitanescu y su canción de rock Choke Me, con 296 puntos.

Escucha la canción de Bulgaria

Dara resumió que el sentido de su canción es que sentirse en armonía con uno mismo es la clave para "ser lo que quieras ser y de que todo es posible". El título de su canción, Bangaranga, "significa el momento en que decides vivir tu amor y no tu miedo".

Su actuación fue también un homenaje a los kukeri, unos personajes del folclore búlgaro que recorren las calles haciendo sonar campanas para espantar a los malos espíritus.

Clasificación

Este es el resultado final de la 70.ª edición de Eurovisión 2026, celebrada en Viena: