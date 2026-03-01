Letra en español de 'Per sempre sì', la canción de Sal Da Vinci ganadora en Sanremo 2026

Sal Da Vinci, ganador de Sanremo 2026 con 'Per sempre sì' | Daniele Venturelli / Getty Images

REPRESENTARÁ A ITALIA EN EUROVISIÓN

Italia ya tiene canción para Eurovisión 2026. Según Eurovoix, Sal Da Vinci ha aceptado el reto tras ganar el Festival de la Canción de San Remo. Aunque el vencedor del prestigioso festival no está obligado a competir en el certamen europeo, el veterano cantante ha dicho 'sí' al reto.

Su canción, Per sempre sì, es una intensa declaración de amor que propone decir siempre 'sí' a su relación: "Solo 'sí' / Por estos días y mil más aún / Un simple 'sí' / La eternidad está dentro de una palabra", dice una parte de la composición traducida al español, pues la letra original es en italiano.

El estribillo traducido dice: "Seremos tú y yo para siempre / Unidos de por vida que / Sin ti no vale nada / No tiene sentido vivir / Con la mano sobre el pecho / Te lo prometo delante de Dios / Seremos tú y yo / Desde aquí será para siempre 'sí'".

Sal Da Vinci es un cantante y actor italiano de 56 años que nació en Nueva York (Estados Unidos). Ahora, tras ganar Sanremo, es el representante de Italia en Eurovisión 2026, una edición donde España no estará presente por la participación de Israel.

Letra en español de 'Per sempre sì'

Todo empezó desde el principio

Yo que para ti era solo un hombre desconocido

Luego me convertí en un rey con el corazón enamorado

Tú una reina, ahora vestida de blanco, esposa

Hemos soñado con hijos en una gran casa

Y superado todas las dificultades

Porque un amor no es amor para toda la vida

Si no ha afrontado la subida más empinada

-

Y se encenderá la música y aquí te esperaré

El día más grande te regalaré

-

Seremos tú y yo para siempre

Unidos de por vida que

Sin ti no vale nada

No tiene sentido vivir

Con la mano sobre el pecho

Te lo prometo delante de Dios

Seremos tú y yo

Desde aquí será para siempre "sí"

-

Sé bien que el futuro es una gran incógnita

Pero junto a ti no me dará miedo porque

Lo construiremos todo, pero no levantaremos un muro

Discutir y hacer el amor, ¿y qué hay de malo en eso?

-

Y se encenderá la música, por ti yo cantaré

El día más grande te regalaré

-

Seremos tú y yo para siempre

Unidos de por vida que

Sin ti no vale nada

No tiene sentido vivir

Con la mano sobre el pecho

Te lo prometo delante de Dios

Seremos tú y yo

Desde aquí será para siempre "sí"

-

Solo "sí"

Por estos días y mil más aún

Un simple "sí"

La eternidad está dentro de una palabra

-

Seremos tú y yo para siempre

Unidos de por vida que

Sin ti no vale nada

No tiene sentido vivir

Con la mano sobre el pecho

Te lo prometo delante de Dios

Seremos tú y yo

Así será para siempre, "sí"