Letra en español de 'Per sempre sì', la canción de Sal Da Vinci ganadora en Sanremo 2026
Sal Da Vinci ha ganado Sanremo 2026 y ha aceptado representar a Italia en la próxima edición de Eurovisión con Per sempre sì, una profunda declaración de amor.
Italia ya tiene canción para Eurovisión 2026. Según Eurovoix, Sal Da Vinci ha aceptado el reto tras ganar el Festival de la Canción de San Remo. Aunque el vencedor del prestigioso festival no está obligado a competir en el certamen europeo, el veterano cantante ha dicho 'sí' al reto.
Su canción, Per sempre sì, es una intensa declaración de amor que propone decir siempre 'sí' a su relación: "Solo 'sí' / Por estos días y mil más aún / Un simple 'sí' / La eternidad está dentro de una palabra", dice una parte de la composición traducida al español, pues la letra original es en italiano.
El estribillo traducido dice: "Seremos tú y yo para siempre / Unidos de por vida que / Sin ti no vale nada / No tiene sentido vivir / Con la mano sobre el pecho / Te lo prometo delante de Dios / Seremos tú y yo / Desde aquí será para siempre 'sí'".
Sal Da Vinci es un cantante y actor italiano de 56 años que nació en Nueva York (Estados Unidos). Ahora, tras ganar Sanremo, es el representante de Italia en Eurovisión 2026, una edición donde España no estará presente por la participación de Israel.
Letra en español de 'Per sempre sì'
Todo empezó desde el principio
Yo que para ti era solo un hombre desconocido
Luego me convertí en un rey con el corazón enamorado
Tú una reina, ahora vestida de blanco, esposa
Hemos soñado con hijos en una gran casa
Y superado todas las dificultades
Porque un amor no es amor para toda la vida
Si no ha afrontado la subida más empinada
-
Y se encenderá la música y aquí te esperaré
El día más grande te regalaré
-
Seremos tú y yo para siempre
Unidos de por vida que
Sin ti no vale nada
No tiene sentido vivir
Con la mano sobre el pecho
Te lo prometo delante de Dios
Seremos tú y yo
Desde aquí será para siempre "sí"
-
Sé bien que el futuro es una gran incógnita
Pero junto a ti no me dará miedo porque
Lo construiremos todo, pero no levantaremos un muro
Discutir y hacer el amor, ¿y qué hay de malo en eso?
-
Y se encenderá la música, por ti yo cantaré
El día más grande te regalaré
-
Seremos tú y yo para siempre
Unidos de por vida que
Sin ti no vale nada
No tiene sentido vivir
Con la mano sobre el pecho
Te lo prometo delante de Dios
Seremos tú y yo
Desde aquí será para siempre "sí"
-
Solo "sí"
Por estos días y mil más aún
Un simple "sí"
La eternidad está dentro de una palabra
-
Seremos tú y yo para siempre
Unidos de por vida que
Sin ti no vale nada
No tiene sentido vivir
Con la mano sobre el pecho
Te lo prometo delante de Dios
Seremos tú y yo
Así será para siempre, "sí"