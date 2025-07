Melody llega a la rítmica: una gimnasta polaca utiliza 'Esa Diva' para su ejercicio de pelota

Las canciones de Eurovisión tienen un gran impacto internacional, y muchas de ellas terminan llegando al deporte. Disciplinas como la natación artística o la gimnasia rítmica utilizan música para sus ejercicios, algo que ha permitido que Melody haya sonado durante el campeonato mundial FIG World Cup Milan 2025, celebrado el 18 al 20 de julio.

Liliana Lewińska, una gimnasta polaca de 16 años, ha sorprendido a los aficionados de la rítmica española al elegir Esa Diva para su ejercicio de pelota, haciendo sonar la canción de España en Eurovisión 2025 por todo el mundo. La deportista ha tenido que editar la composición y reducirla hasta los 1:30 minutos, pues los ejercicios individuales no pueden superar ese tiempo.

Al final, Liliana Lewińska obtuvo una puntuación de 26.700, ocupando la onceava posición en la clasificación de pelota. La recepción del ejercicio en redes sociales ha sido mayoritariamente negativa, ya que muchos seguidores de este deporte han reprochado a la gimnasta que haya utilizado Esa Diva: "No puedo ver el ejercicio. Qué horror. Y mira que me gusta la canción, pero… para esto no", comenta @46hUNZ9 en X (antes Twitter).

Esta no es la primera vez que Liliana Lewińska utiliza una canción de Eurovisión para su ejercicio de pelota: en 2024 eligió Évidemment, la propuesta de La Zarra para representar a Francia en 2023.