Nebulossa pone el broche a los Premios Sant Jordi con una versión speed up de 'Zorra'

Te interesa Nebulossa sube en las apuestas y alcanza su mejor posición

¡Confirmamos! Nebulossa no está en un buen momento, está en su mejor momento.

El dúo representante de España en Eurovisión 2024 lo ha vuelto a demostrar este miércoles 24 de abril durante el cierre de los Premios Sant Jordi 2024 al interpretar una nueva versión de Zorra mucho más movida en la que Mery Bas se mostró relajada luciendo un espectacular corpiño rojo muy celebrado por los eurofans.

El look de la cantante no fue lo único destacado por los espectadores de la gala celebrada en el Teatro Coliseum de Barcelona, también destacaron otros puntos como "el aplomo, tranquilidad y pasotismo desprendidos por Mery" así como "su mejora vocal" o los coros incorporados en esta versión speed up o versión acelerada de la canción.

La actuación de Nebulossa sirvió como despedida del público español y fue su penúltima parada antes de viajar a Malmö (Suecia) a competir en Eurovisión 2024. Mery Bas y Mark Dasousa actuarán antes en Roma, este viernes 26 de abril tiene un último show antes de los ensayos eurovisivos, que también tienen fecha. Este miércoles se anunció que el primero de los ensayos de la pareja sobre el escenario del Malmö Arena será el jueves 2 de mayo a las 19:20 horas.