"La nueva producción le quita caspa": las opiniones de quienes han escuchado los cambios de 'Esa Diva' de Melody

Melody ya tiene lista la versión definitiva de Esa Diva. La cantante ha introducido cambios en el tema con el que ganó el Benidorm Fest para internacionalizarlo y ampliar las posibilidades de ganar Eurovisión 2025.

La nueva versión se presenta el jueves 13 de marzo junto al videoclip oficial, que ya han podido disfrutar quienes este lunes asistieron al evento theDIVAXperience organizado en Madrid.

Sus sensaciones las han compartido en redes sociales y, a priori, todos coinciden en que la canción ha mejorado exponencialmente. Recogemos algunas de sus impresiones mientras esperamos a que llegue el jueves a las 21:50 horas (hora del estreno) y podamos sacar la nuestra propia. ¿Estaremos de acuerdo?

"Mucho más internacional"

"El concepto creo que es más internacional y épico. Gustará, que todo es bastante más redondo. El jueves comentamos juntos, pero salgo muy satisfecho".

"Le quita caspa al tema"

"Aún siendo la misma canción, el efecto lifting funciona. La nueva producción le quita caspa al tema, los arreglos nuevos suenan más internacionales y le dan mayor consistencia y está mejor estructurada in crescendo. El videoclip, con concepto, gustará".

"Melody más madura"

"Es impresionante el cambio que ha habido, se ve a Melody mucho más madura, una instrumental mucho más cuidada e internacional".

"Intro intimista y sinfónica"

"Tras escuchar la nueva versión de #Diva me encanta esa intro intimista y sinfónica. El tema tiene un sonido más internacional y unos coros de Diva en el estribillo. El videoclip ha sido una grata sorpresa. Melody brilla como nunca, como una estética y vestuarios de sueño".

"Actualiza lo que había"

"La nueva versión de Esa Diva en resumen creo que mejora y sobre todo actualiza lo que había. Es el todo, pero creo bastante bien hecho y la producción no me parece mala. El videoclip, sencillo pero efectista y no necesita nada más. De la base que venía, no veo mal los arreglos".