¿Quién ha ganado el Benidorm Fest 2026? Todos los resultados y premios

Melody durante su actuación de invitada en el Benidorm Fest 2026 | Manuel Queimadelos Alonso / Getty Images

El Benidorm Fest 2026 ya tiene ganador... o, mejor dicho, ganadores: Tony Grox y LUCYCALYS se han llevado la victoria con su canción T AMARÉ.

Ambos se llevan a casa la Sirenita de Oro, que equivale a un premio de 150.000 euros —100.000 para el artista y 50.000 para los compositores—. Por supuesto, no irán a Eurovisión, pues España no participa este año en el certamen europeo.

La decisión ha dependido, a partes iguales, entre el jurado (50 %) y el público, cuyas valoraciones se han dividido entre el televoto (25 %) y el demoscópico (25 %).

Resultados finales

166 - Tony Grox y Lucycalys

144 - ASHA

140 - Rosalinda Galán

139 - Izan Llunas

118 - Miranda! y bailamamá

103 - Kitai

93 - The Quinquis

82 - María y Julia

80 - Dani J

79 - Mikel Herzog Jr

64 - Mayo

40 - Kenneth

Quiénes son Tony Grox y LUCYCALYS

El DJ, productor y compositor Tony Grox y la cantante LUCYCALYS están unidos por el flamenco, aunque el DJ fusiona el género con la electrónica y la cantante, con el pop. Ambos han ganado el Benidorm Fest 2026 con la canción T AMARÉ.

Tony Grox ha colaborado con artistas como Teo Lucadamo, Jedet o Salma y ha estado nominado a un Latin Grammy gracias a su participación en uno de los temas del disco Trastornado de Michelle Maciel. Por su parte, LUCYCALYS tan solo ha publicado tres temas desde que se inició en la música en 2024, los cuales son ÁPEIRON, GALA y piel de bronce. También compagina su carrera como cantante con su formación dentro del teatro musical.

Votos del jurado

92 - ASHA

82 - TONY GROX & LUCYCALYS

71 - IZAN LLUNAS

70 - MIRANDA! & BAILAMAMÁ

65 - THE QUINQUIS

52 - ROSALINDA GALÁN

51 - KITAI

40 - DANI J

30 - MARÍA LEÓN & JULIA MEDINA

24 - KENNETH

24 - MAYO

23 - MIKEL HERZOG JR.

Votos del televoto

48 - TONY GROX & LUCYCALYS

44 - ROSALINDA GALÁN

40 - MIRANDA! & BAILAMAMÁ

36 - MAYO

32 - KITAI

28 - MARÍA LEÓN & JULIA MEDINA

24 - ASHA

20 - IZAN LLUNAS

16 - MIKEL HERZOG JR.

12 - THE QUINQUIS

8 - DANI J

4 - KENNETH

Votos del demoscópico

48 - IZAN LLUNAS

44 - ROSALINDA GALÁN

40 - MIKEL HERZOG JR.

36 - TONY GROX & LUCYCALYS

32 - DANI J

28 - ASHA

24 - MARÍA LEÓN & JULIA MEDINA

20 - KITAI

16 - THE QUINQUIS

12 - KENNETH

8 - MIRANDA! & BAILAMAMÁ

4 - MAYO

Los otros dos premios