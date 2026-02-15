¿Quién ha ganado el Benidorm Fest 2026? Todos los resultados y premios
El Benidorm Fest 2026 llega a su fin con unas votaciones dispares entre el jurado y el público, aunque la propuesta ganadora ha recibido una aclamación unánime.
El Benidorm Fest 2026 ya tiene ganador... o, mejor dicho, ganadores: Tony Grox y LUCYCALYS se han llevado la victoria con su canción T AMARÉ.
Ambos se llevan a casa la Sirenita de Oro, que equivale a un premio de 150.000 euros —100.000 para el artista y 50.000 para los compositores—. Por supuesto, no irán a Eurovisión, pues España no participa este año en el certamen europeo.
La decisión ha dependido, a partes iguales, entre el jurado (50 %) y el público, cuyas valoraciones se han dividido entre el televoto (25 %) y el demoscópico (25 %).
Resultados finales
- 166 - Tony Grox y Lucycalys
- 144 - ASHA
- 140 - Rosalinda Galán
- 139 - Izan Llunas
- 118 - Miranda! y bailamamá
- 103 - Kitai
- 93 - The Quinquis
- 82 - María y Julia
- 80 - Dani J
- 79 - Mikel Herzog Jr
- 64 - Mayo
- 40 - Kenneth
Quiénes son Tony Grox y LUCYCALYS
El DJ, productor y compositor Tony Grox y la cantante LUCYCALYS están unidos por el flamenco, aunque el DJ fusiona el género con la electrónica y la cantante, con el pop. Ambos han ganado el Benidorm Fest 2026 con la canción T AMARÉ.
Tony Grox ha colaborado con artistas como Teo Lucadamo, Jedet o Salma y ha estado nominado a un Latin Grammy gracias a su participación en uno de los temas del disco Trastornado de Michelle Maciel. Por su parte, LUCYCALYS tan solo ha publicado tres temas desde que se inició en la música en 2024, los cuales son ÁPEIRON, GALA y piel de bronce. También compagina su carrera como cantante con su formación dentro del teatro musical.
Votos del jurado
- 92 - ASHA
- 82 - TONY GROX & LUCYCALYS
- 71 - IZAN LLUNAS
- 70 - MIRANDA! & BAILAMAMÁ
- 65 - THE QUINQUIS
- 52 - ROSALINDA GALÁN
- 51 - KITAI
- 40 - DANI J
- 30 - MARÍA LEÓN & JULIA MEDINA
- 24 - KENNETH
- 24 - MAYO
- 23 - MIKEL HERZOG JR.
Votos del televoto
- 48 - TONY GROX & LUCYCALYS
- 44 - ROSALINDA GALÁN
- 40 - MIRANDA! & BAILAMAMÁ
- 36 - MAYO
- 32 - KITAI
- 28 - MARÍA LEÓN & JULIA MEDINA
- 24 - ASHA
- 20 - IZAN LLUNAS
- 16 - MIKEL HERZOG JR.
- 12 - THE QUINQUIS
- 8 - DANI J
- 4 - KENNETH
Votos del demoscópico
- 48 - IZAN LLUNAS
- 44 - ROSALINDA GALÁN
- 40 - MIKEL HERZOG JR.
- 36 - TONY GROX & LUCYCALYS
- 32 - DANI J
- 28 - ASHA
- 24 - MARÍA LEÓN & JULIA MEDINA
- 20 - KITAI
- 16 - THE QUINQUIS
- 12 - KENNETH
- 8 - MIRANDA! & BAILAMAMÁ
- 4 - MAYO
Los otros dos premios
- Premio Televisa Univisión - Tony Grox & LUCYCALYS
- Premio Spotify - ASHA