Votaciones Benidorm Fest 2026: qué es el voto demoscópico y en qué se diferencia del televoto

El Benidorm Fest recupera en esta quinta edición el voto demoscópico, que fue eliminado de la anterior convocatoria provocando mucho debate entre los seguidores del festival.

"Entendemos que al tener la aplicación gratuita ya no tenía mucho sentido", explicó entonces la directora de Comunicación y Participación de RTVE para luego aclarar que el voto del público sería "mitad SMS y la otra mitad aplicación gratuita".

Un año después todo ha cambiado y el voto el público, que supone el 50% del resultado final que obtiene cada uno de los 12 participantes de la final del Benidorm Fest, se obtiene a partir del voto demoscópico (25%) y del televoto (25%), que se obtiene de la suma del televoto propiamente dicho (llamadas y SMS) y de los resultados de la aplicación gratuita.

Ahora bien, llegado a este punto, toca explicar qué es el voto demoscópico, cómo se obtiene y qué diferencia existe con el televoto.

¿Qué es el voto demoscópico y qué supone en la puntuación final?

El voto demoscópico es el emitido por el jurado demoscópico, compuesto por una muestra de 350 encuestados seleccionados por una empresa de investigación de mercados. Todos ellos deben representar a la sociedad española, por lo que en el grupo debe haber variedad de edad, género, clases sociales o comunidad autónoma. Del mismo modo, todos ellos son anónimos.

Dentro de este grupo, es fundamental que ninguno pueda estar relacionado con la industria discográfica, el periodismo, el sector televisivo, la publicidad o los estudios de mercado. La suma de sus valoraciones supone el 25% del resultado final.

Cómo ejercen su voto los 350 miembros del jurado demoscópico

Cada miembro del jurado demoscópico debe colocar a los participantes en un ranking, en el que la primera posición sea para el finalista mejor valorado (1 punto) y la número 12, para el menos valorado (12 puntos).

A partir de los rankings individuales se elabora un ranking general sumando los puntos obtenidos por cada candidato. Así, el que menos puntos reciba se colocará en el número 1 del ranking final y el que más obtenga, en el número 12. Una vez hecho, la posición de cada candidato en el ranking se traduce en puntos.

El primero suma 48 puntos; el segundo, 44; el tercero; 40... y así sucesivamente (36 / 32 / 28 / 24 / 20 / 16 / 12 / 8) hasta llegar a 4 para el que está en la posición 12.

En caso de empate entre candidatos se resuelve en favor del que haya conseguido más veces la primera posición. Y, si sigue habiendo empate, se hace lo mismo con la posición número 2 del ranking.

¿Qué diferencia hay entre el voto demoscópico y el televoto o por app?

La principal diferencia entre el voto demoscópico y el televoto o el voto por aplicación es quien puede ejercerlo. En el primer caso, el jurado demoscópico es una muestra minuciosamente seleccionada por una empresa especializada. En el segundo, cualquier espectador puede votar.

Por qué se criticó la eliminación del voto demoscópico

El cambio en el sistema de votaciones de 2025 y la eliminación del voto demoscópico se hizo para simplificar el proceso y dar más protagonismo al público. Sin embargo, la ausencia del voto demoscópico se interpretó como una forma de generar más polarización, ya que el voto del público y el de jurado tienden a diferir en sus opiniones.

El voto demoscópico es el componente que representaba una visión más amplia de la sociedad y, sin él, se pensó que podría inclinarse la balanza hacia artistas con bases de fans más grandes o estrategias más efectivas en redes sociales. De alguna manera, la victoria de Melody no hizo otra cosa que demostrarlo.