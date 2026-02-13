Ya puedes votar por el pueblo de la semana en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales'

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Ser miembro del selecto club de Pueblos especiales se ha convertido en el objetivo de muchos oyentes de Cuerpos especiales, que se pegan el madrugón cada mañana para vender las bondades de su pueblo y colarlo en la lista de los más molones de España.

Nueve localidades forman parte de esta selección a la que esta semana se sumará un nuevo miembro, el décimo, que deberán escoger los oyentes del morning de Europa FM entre cinco candidatos.

Los embajadores rurales que han charlado con Eva Soriano y Nacho García en estos últimos días han defendido las virtudes de Lillo, famoso por su yacimiento arqueológico; Santo Domingo de la Calzada, que tiene una catedral con una torre exenta en la que viven un gallo y una gallina; Cañamares, el mayor productor de mimbre de España; Monegrillo, escenario de películas como Jamón, jamón; y Velilla del Río Carrión, con su fuente de La Reana, una de las diez más especiales del mundo.

A todos les sobran razones para ganar pero solo uno puede alzarse con el título del pueblo más especial de la semana. ¿Cuál merece ganar y entrar en la lista de los elegidos junto a Berlanga, Huéscar y Cortes?

¡Vota en nuestra nueva encuesta y no dejes de estar atento a la radio! El lunes 16 de febrero se conocerá qué pueblo sale ganador y qué embajador rural debe llevarse el kit de Cuerpos especiales.

El lunes también arranca una nueva semana de concurso. ¡RECUERDA! Para participar, solo tienes que mandar un mensaje al 619 441 746 y explicar por qué tu pueblo es tan especial.