Ya puedes votar por el pueblo de la semana en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales'

En Cuerpos especiales siguen volcados en encontrar los pueblos más molones de España y esta semana cinco localidades se enfrentan para hacerse con el título. Las candidatas son de Palencia, La Rioja, Zaragoza, Cuenca y Toledo y sus embajadores lo han dado todo para convencer a los oyentes. ¿Cuál debe ganar? ¡Escucha sus alegatos y vota!
Ser miembro del selecto club de Pueblos especiales se ha convertido en el objetivo de muchos oyentes de Cuerpos especiales, que se pegan el madrugón cada mañana para vender las bondades de su pueblo y colarlo en la lista de los más molones de España.
Nueve localidades forman parte de esta selección a la que esta semana se sumará un nuevo miembro, el décimo, que deberán escoger los oyentes del morning de Europa FM entre cinco candidatos.
Los embajadores rurales que han charlado con Eva Soriano y Nacho García en estos últimos días han defendido las virtudes de Lillo, famoso por su yacimiento arqueológico; Santo Domingo de la Calzada, que tiene una catedral con una torre exenta en la que viven un gallo y una gallina; Cañamares, el mayor productor de mimbre de España; Monegrillo, escenario de películas como Jamón, jamón; y Velilla del Río Carrión, con su fuente de La Reana, una de las diez más especiales del mundo.
A todos les sobran razones para ganar pero solo uno puede alzarse con el título del pueblo más especial de la semana. ¿Cuál merece ganar y entrar en la lista de los elegidos junto a Berlanga, Huéscar y Cortes?
Monegrillo (Zaragoza)
Población - 382 habitantes | Reclamo - aquí se rodó Jamón, jamón, donde se conocieron Javier Bardem y Penélope Cruz. Su director, Bigas Lunas, nombró la actriz como La Perla de Monegrillos | Otras cosas típicas - el ternasco, los dulces, la miel de romero, las fiestas patronales de julio, la romería del lunes de Pascua y la grandeza de su gente.
- 2
Cañamares (Cuenca)
Población - 457 habitantes | Reclamo - su producción de mimbre, supone el 90% de la producción total de España | Otras cosas típicas - su playa artificial La Playeta; el hornazo como comida típica; y las fiestas de la Virgen de la Dehesa en agosto y las de San Millán en noviembre.
- 3
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
Población - 6.441 habitantes | Reclamo - la catedral del Salvador de Santo Domingo de la Calzada con una torre exenta y en la que viven un gallo y una gallina | Otras cosas típicas - los ahorcaditos, un dulce hojaldrado típico; las patatas a la riojana; el vino de La Rioja; las fiestas del Santo de Interés Turístico Nacional y su hospitalidad, ya que se encuentra en medio del Camino de Santiago.
- 4
Lillo (Toledo)
Población - 2.800 habitantes | Reclamo - su yacimiento arqueológico de la Edad de Hierro y una iglesia de estilo gótico tardío | Otras cosas típicas - las 31 nacionalidades de sus vecinos, la gastronomía con platos como la caldereta y las gachas, el aeroclub de Toledo donde se han rodado escenas de la película La Fiera y un videoclip de India Martínez, el extraño cado de las piedras rodantes, las fiestas de los Cristos en mayo y de la Virgen de la Esperanza en septiembre y las zanahorias de color morado y sabor dulce
- 5
Velilla del Río Carrión (Palencia)
Población - 1.107 habitantes | Reclamo - la fuente de La Reana, una de las diez fuentes más especiales del mundo | Otras cosas típicas - los túneles romanos, la comida de matanza, la ruta del Ratoncito Pérez con sus almacenes de dientes y sus vecinos conocidos como Elena Anaya, Lalo Tenorio y los niños actores Luna y Rubén Fulgencio.