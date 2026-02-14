La corta carrera de Jesús Vázquez como cantante: ¿por qué dejó la música?

Jesús Vázquez en la portada de su disco 'A dos milímetros escasos de tu boca' (1993) | YouTube (Jesús Vázquez - Tema)

¿Sabías que Jesús Vázquez tiene un Disco de Oro? En 1993, al inicio de su carrera profesional, el gallego debutó como artista con su álbum debut A dos milímetros escasos de tu boca, que superó las 50.000 copias vendidas. Sin embargo, su primer disco resultó ser también el último.

Durante aquellos años, Jesús Vázquez estaba buscando abrirse un hueco laboral tras estudiar Arte Dramático. De hecho, en 1992, debutó como actor en la película Aquí, el que no corre... vuela (Tito Fernández). De nuevo, fue su único papel en la gran pantalla, ya que pronto descubrió que su verdadera pasión era presentar programas de televisión.

A Jesús Vázquez le propusieron grabar un álbum tras el éxito de sus primeros trabajos en la pequeña pantalla, y aceptó. El disco se grabó en Milán en 1992 con el productor Piero Cassano, quien ya había trabajado con Eros Ramazzotti, Mina y Sergio Dalma. Y yo te besé fue el sencillo de presentación y se convirtió en un éxito radiofónico. Ariola Records (ahora Sony Music) era su discográfica.

El motivo de su retiro de la música

El éxito del disco, que le llevó a recorrer varias plazas españolas con una gira, no impidió que Jesús Vázquez se retirara de la música voluntariamente. Años después, explicó a ABC que "no quería hacer el ridículo". Decidió abandonar su faceta como cantante por respeto a los artistas y para no convertirse en "una caricatura de sí mismo", según recoge La Vanguardia.

Sus guiños a la música desde entonces

Desde entonces, el presentador apenas ha tenido contacto con la música. En 2015, interpretó Y yo te besé en un programa de televisión a modo de nostalgia. En 2018, le dijo a Toñi Moreno que podría grabar otro disco: "Ahora estoy muy lanzado. Volvería a hacer un disco como este, porque, aparte de mi voz, que es lo más discutible, el disco estaba muy bien hecho", comentó, según recoge Bluper. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

En 2023, hizo una pequeña incursión como cantante al versionar Bailar pegados de Sergio Dalma con arreglos contemporáneos para una campaña publicitaria. "No pretendo volver a sacar discos, pero esto ha sido un juego bonito con una canción que significa mucho para todos", explicó en una entrevista para El Español.

Ahora, Jesús Vázquez vuelve a estar mínimamente relacionado con la música al ser uno de los presentadores del Benidorm Fest 2026. Esta experiencia le ha servido para rememorar su breve carrera artística: "Imposible no acordarme de esta experiencia al ver tantos sueños y tanto talento en los concursantes del Benidorm Fest", ha dicho en Instagram. "¡Hace 33 años, yo tenía 27! ¿Os acordáis?".

Numerosos usuarios han comentado la publicación de Jesús Vázquez asegurando que sí, que recuerdan sus años como cantante. "¡Es imposible olvidarla!", ha respondido Supremme de Luxe.