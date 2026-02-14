¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la Gala 6

La sexta gala de El Desafío 6 ha contado con dos invitados estrella: Lola Lolita, que se ha enfrentado a una prueba aérea con su hermana, y Gotzon Mantuliz, el ganador de la última edición que ha aparecido por sorpresa al final del reto de Eva Soriano. Pero ¿cómo ha quedado la clasificación?

Daniel Illescas y Eduardo Navarrete, líderes de la Gala 6

Tras valorar todos los desafíos, el jurado ha elegido como favoritos de la noche a Daniel Illescas (Mecánica de tiro) y Eduardo Navarrete (Sweet Charity: El musical). Al final, el diseñador de moda ha dado la sorpresa y ha ganado la sexta gala del programa gracias a su coreografía con tacones, que ha recibido la máxima nota: 30 puntos.

"Me ha encantado, es de lo mejor que he visto en baile en este programa y que he visto en mi vida", ha valorado Pilar Rubio. "Qué control de tu cuerpo, con lo grande que eres... Ponte vestido todos los días, con lo bien que te sienta".

Eduardo Navarrete en la Gala 6 de 'El Desafío 6' | Atresmedia

Los 11.000 euros del premio han ido para APRAMP. "Es una ONG que hace una labor maravillosa. Ya he tenido la suerte de colaborar con ellos con mi última colección; hicimos unos bolsos que pudimos subastar y les dimos todo el dinero. Hacen una labor estupenda: reinsertar en la sociedad a las chicas que han sufrido trata de blancas. Las enseñan a coser, que es un oficio estupendo. Me hace una ilusión tremenda", ha dicho Navarrete.

Resultado de la Gala 6 de 'El Desafío 6'

1. Eduardo Navarrete - 30 puntos

2. Daniel Illescas - 18

3. Patricia Conde - 17

4. Eva Soriano - 15 (10 + 5 de la injusticia)

5. Willy Bárcenas - 14

6. José Yélamo - 14

7. Jessica Goicoechea - 8

8. María José Campanario - 3

Clasificación general de 'El Desafío 6' tras la Gala 6

La clasificación general sigue muy ajustada, aunque esta semana ha tenido cambios importantes. Willy Bárcenas ha perdido el liderato en favor de Daniel Illescas, que ha ocupado su puesto con 106 puntos. Respecto a la parte baja, Eduardo Navarrete ha conseguido abandonar el último lugar gracias a su victoria.

1. Daniel Illescas - 106 puntos

2. Willy Bárcenas - 103

3. Patricia Conde - 101

4. José Yélamo - 100

5. Jessica Goicoechea - 83

6. Eduardo Navarrete - 74

7. Eva Soriano - 72

8. María José Campanario - 60

¿Qué retos afrontarán en la Gala 7 de 'El Desafío 6'?

La semana que viene, Eva Soriano se convierte en un miembro de la banda de Dani Fernández. ¿Cómo se le dará la prueba a la presentadora de Cuerpos especiales?