Eva Soriano convierte 'Hay que venir al sur' de Raffaela Carrà en una canción para elegir bien a tu pareja: "No vayas al tuntún"

EVA LE CANTA A UN NUBE

Eva Soriano ha pasado de gritarle a una nube, a cantarle. Este jueves su sección de queja de Cuerpos especiales se ha convertido en una sección musical para celebrar el amor.

La presentadora del morning de Europa FM, que los oyentes saben bien que actualmente no tiene pareja, ve San Valentín a la vuelta de la esquina y no puede evitar señalar que estar enamorado es algo muy bonito. "Estar en pareja cuando se está bien es algo increíble", ha dicho a Nacho García para luego recordar que "a veces nos vemos llevando unas prácticas que no se adecúan con lo que es el buen desarrollo afectivo festivo" porque "no le damos ni media vuelta a la relación" y seguimos en ella por no estar solos.

"Si quieres tener pareja, por lo menos que sea alguien chachísimo"

"Estar soltero está bien. Estar en pareja es increíble pero también puedes estar soltero y estar bien. Lo que yo vengo a decir es que si quieres tener pareja, por lo menos que estés con alguien que es chachísimo", ha dicho antes de darle paso a su nueva canción, con letra de Irene García y la música de Hay que venir al sur de Raffaella Carrà. ¡Dentro música!

La letra de 'No vayas al tuntún' de Eva Soriano e Irene García

Ya es 14 de febrero,

Es el día de los muac, muac

Es bonito darte muerdos,

Es bonito poder amar

Arrumacos, manta y peli

Todo eso está muy bien

Pero hay que ser exigenta

Y no te acostumbres que

Nunca monte él los planes

No le guste que lleves top

Deje en visto, te mareé

No resuelva ni una gestión

Para elegir a tu amor

No vayas al tuntún

No le aplaudas si cocina

Un sándwich de atún

30 años pero 10 de edad mental

Si lo piensas, por qué lo vas a a aguantar

Para elegir a tu amor

No vayas al tuntún

Ser como el Ross y la Rachel

Daña la salud

Si te emparejas que sea para bien

Búscate a un churri bueno

Y adulto funcional

Búscate a un churri bueno

Que no haga luz de gas

No mereces menos

Nunca estés por estar