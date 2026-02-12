Eva Soriano convierte 'Hay que venir al sur' de Raffaela Carrà en una canción para elegir bien a tu pareja: "No vayas al tuntún"
Se acerca San Valentín y Eva Soriano quiere cantarle al amor. La presentadora de Cuerpos especiales, que ya sabemos que ahora no está enamorada, asegura que "estar en pareja, si se está bien, es increíble" y de ahí que sea tan importante elegir bien a tu contrario. Lo canta en su nueva canción compuesta con música de Hay que venir al sur de Raffaella Carrà.
Eva Soriano ha pasado de gritarle a una nube, a cantarle. Este jueves su sección de queja de Cuerpos especiales se ha convertido en una sección musical para celebrar el amor.
La presentadora del morning de Europa FM, que los oyentes saben bien que actualmente no tiene pareja, ve San Valentín a la vuelta de la esquina y no puede evitar señalar que estar enamorado es algo muy bonito. "Estar en pareja cuando se está bien es algo increíble", ha dicho a Nacho García para luego recordar que "a veces nos vemos llevando unas prácticas que no se adecúan con lo que es el buen desarrollo afectivo festivo" porque "no le damos ni media vuelta a la relación" y seguimos en ella por no estar solos.
"Si quieres tener pareja, por lo menos que sea alguien chachísimo"
"Estar soltero está bien. Estar en pareja es increíble pero también puedes estar soltero y estar bien. Lo que yo vengo a decir es que si quieres tener pareja, por lo menos que estés con alguien que es chachísimo", ha dicho antes de darle paso a su nueva canción, con letra de Irene García y la música de Hay que venir al sur de Raffaella Carrà. ¡Dentro música!
La letra de 'No vayas al tuntún' de Eva Soriano e Irene García
Ya es 14 de febrero,
Es el día de los muac, muac
Es bonito darte muerdos,
Es bonito poder amar
Arrumacos, manta y peli
Todo eso está muy bien
Pero hay que ser exigenta
Y no te acostumbres que
Nunca monte él los planes
No le guste que lleves top
Deje en visto, te mareé
No resuelva ni una gestión
Para elegir a tu amor
No vayas al tuntún
No le aplaudas si cocina
Un sándwich de atún
30 años pero 10 de edad mental
Si lo piensas, por qué lo vas a a aguantar
Para elegir a tu amor
No vayas al tuntún
Ser como el Ross y la Rachel
Daña la salud
Si te emparejas que sea para bien
Búscate a un churri bueno
Y adulto funcional
Búscate a un churri bueno
Que no haga luz de gas
No mereces menos
Nunca estés por estar