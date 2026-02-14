Los favoritos para ganar el Benidorm Fest 2026, según los oyentes de Europa FM

El Benidorm Fest 2026 celebra este sábado 14 de febrero su gran final. A partir de las 22:00, el público será testigo de doce propuestas musicales que luchan por conseguir la Sirenita de Oro, que equivale a un premio de 150.000 euros —100.000 para el artista y 50.000 para los compositores—.

La decisión depende, a partes iguales, entre el jurado (50 %) y el público, cuyas valoraciones se dividen entre el televoto (25 %) y el demoscópico (25 %). De ahí saldrá el ganador de la quinta edición del Benidorm Fest, quien recogerá el testigo de Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody.

Este año, por primera vez, el vencedor del Benidorm Fest no será el representante de España en Eurovisión; básicamente porque el país no participará en el festival europeo en señal de protesta contra Israel. Pero eso no impide que los concursantes estén poniendo todo de su parte para alzarse con la victoria.

¿Y qué propuestas tienen más opciones de ganar el Benidorm Fest 2026? Desde Europa FM lanzamos una encuesta para conocer a los favoritos de nuestros oyentes, y estos son los resultados:

1. Tony Grox & LUCYCALYS - 'T AMARÉ' (186 puntos)

Tony Grox & LUCYCALYS son los favoritos para ganar el Benidorm Fest 2026 gracias a T AMARÉ, considerada una de las composiciones más pegadizas del festival. Los fans señalan este tema como un posible éxito a nivel nacional, y su puesta en escena con toques andaluces encaja con el buen rollo que transmiten el DJ y la cantante. Los oyentes de Europa FM le han otorgado 186 puntos.

2. Rosalinda Galán - 'Mataora' (171 puntos)

El folclore podría quedarse a las puertas de ganar el Benidorm Fest 2026 con Mataora, la propuesta de Rosalinda Galán. Los oyentes de Europa FM la sitúan como su segunda favorita con 171 puntos, aunque muchos fans señalan que preferirían que ganara otra opción por ser un estilo similar al de Blanca Paloma. Aun así, la opinión general coincide en ensalzar su puesta en escena, que utiliza las sombras para reflexionar sobre las presiones externas y defender la propia identidad.

3. Miranda! & bailamamá - 'Despierto Amándote' (122 puntos)

El grupo argentino y el cantante de Varry Brava traen muy buen rollo al Benidorm Fest 2026, y parece que lo han contagiado más allá de la pantalla. Miranda! & bailamamá se sitúan terceros entre los oyentes de Europa FM con 122 puntos, en parte gracias a un divertido estribillo protagonizado por su ya mítico "Iaiai, oaiai".

Por detrás de estas tres opciones están ASHA con Turista (96 puntos), Mikel Herzog Jr. con Mi Mitad (93) y Kenneth con Los Ojos No Mienten (93), así como el resto de finalistas. ¿Acertarán los oyentes de Europa FM?