Los favoritos para ganar el Benidorm Fest 2026, según los oyentes de Europa FM
Tras las dos semifinales, los oyentes de Europa FM han elegido a sus actuaciones favoritas para ganar el Benidorm Fest 2026. ¡Descubre los resultados de nuestra encuesta!
Final del Benidorm Fest 2026: horario y orden de las actuaciones
¿Quiénes son los 12 finalistas del Benidorm Fest 2026? Escucha sus canciones
El Benidorm Fest 2026 celebra este sábado 14 de febrero su gran final. A partir de las 22:00, el público será testigo de doce propuestas musicales que luchan por conseguir la Sirenita de Oro, que equivale a un premio de 150.000 euros —100.000 para el artista y 50.000 para los compositores—.
La decisión depende, a partes iguales, entre el jurado (50 %) y el público, cuyas valoraciones se dividen entre el televoto (25 %) y el demoscópico (25 %). De ahí saldrá el ganador de la quinta edición del Benidorm Fest, quien recogerá el testigo de Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody.
Este año, por primera vez, el vencedor del Benidorm Fest no será el representante de España en Eurovisión; básicamente porque el país no participará en el festival europeo en señal de protesta contra Israel. Pero eso no impide que los concursantes estén poniendo todo de su parte para alzarse con la victoria.
¿Y qué propuestas tienen más opciones de ganar el Benidorm Fest 2026? Desde Europa FM lanzamos una encuesta para conocer a los favoritos de nuestros oyentes, y estos son los resultados:
1. Tony Grox & LUCYCALYS - 'T AMARÉ' (186 puntos)
Tony Grox & LUCYCALYS son los favoritos para ganar el Benidorm Fest 2026 gracias a T AMARÉ, considerada una de las composiciones más pegadizas del festival. Los fans señalan este tema como un posible éxito a nivel nacional, y su puesta en escena con toques andaluces encaja con el buen rollo que transmiten el DJ y la cantante. Los oyentes de Europa FM le han otorgado 186 puntos.
2. Rosalinda Galán - 'Mataora' (171 puntos)
El folclore podría quedarse a las puertas de ganar el Benidorm Fest 2026 con Mataora, la propuesta de Rosalinda Galán. Los oyentes de Europa FM la sitúan como su segunda favorita con 171 puntos, aunque muchos fans señalan que preferirían que ganara otra opción por ser un estilo similar al de Blanca Paloma. Aun así, la opinión general coincide en ensalzar su puesta en escena, que utiliza las sombras para reflexionar sobre las presiones externas y defender la propia identidad.
3. Miranda! & bailamamá - 'Despierto Amándote' (122 puntos)
El grupo argentino y el cantante de Varry Brava traen muy buen rollo al Benidorm Fest 2026, y parece que lo han contagiado más allá de la pantalla. Miranda! & bailamamá se sitúan terceros entre los oyentes de Europa FM con 122 puntos, en parte gracias a un divertido estribillo protagonizado por su ya mítico "Iaiai, oaiai".
Por detrás de estas tres opciones están ASHA con Turista (96 puntos), Mikel Herzog Jr. con Mi Mitad (93) y Kenneth con Los Ojos No Mienten (93), así como el resto de finalistas. ¿Acertarán los oyentes de Europa FM?
- 1
Tony Grox & LUCYCALYS - 'T AMARÉ'
Tony Grox & LUCYCALYS recrean un patio andaluz para la puesta en escena de 'T AMARÉ', una de las composiciones más pegadizas del festival.
- 2
Rosalinda Galán - 'Mataora'
El folclore llega con Rosalinda Galán. Las sombras inundan su puesta en escena para reflexionar sobre las presiones externas y defender la propia identidad.
- 3
Miranda! & bailamamá - 'Despierto Amándote'
El grupo argentino y el cantante de Varry Brava traen el buen rollo al Benidorm Fest 2026 con un divertido estribillo protagonizado por su ya mítico "Iaiai, oaiai".
- 4
ASHA - 'Turista'
La cantante de origen español y marroquí se cobija en un tren para dar rienda suelta al buen rollo de 'Turista'.
- 5
Mikel Herzog Jr. - 'Mi Mitad'
Tras su paso por 'Tu cara me suena', Mikel Herzog Jr. debuta como artista en el Benidorm Fest con una potente balada.
- 6
Kenneth - 'Los Ojos No Mienten'
Kenneth fusiona dancehall, urbano y electrónica en una composición ardiente, en sintonía con la puesta en escena de su actuación.
- 7
María León ft. Julia Medina - 'Las Damas y el Vagabundo'
La unión femenina entre María León y Julia Medina compite en la final gracias a su buen rollo y su divertida propuesta.
- 8
Izan Llunas - '¿Qué vas a hacer?'
Izan Llunas, que saltó a la fama por interpretar a Luis Miguel en su serie biográfica, apuesta por el pop y el baile para intentar ganar el Benidorm Fest 2026.
- 9
MAYO - 'Tócame'
Tras su paso por 'Operación Triunfo', MAYO continúa su carrera artística apostando por la coreografía y la sensualidad.
- 10
KITAI - 'El Amor Te Da Miedo'
El rock llega a la final del Benidorm Fest con KITAI gracias a la increíble presencia escénica de Kenya Saiz, su vocalista.
- 11
Dani J - 'Bailándote'
Dani J trae la bachata al Benidorm Fest para poner a bailar a todo el público.
- 12
The Quinquis - 'Tú No Me Quieres'
The Quinquis hace honor a su nombre artístico con la actuación de 'Tú No Me Quieres', donde el flamenco convive con una moto voladora.