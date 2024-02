¿Quién es Mery Bas? Conoce a la cantante de Nebulossa, el dúo ganador del Benidorm Fest

María Bas, más conocida a estas alturas por su sobrenombre, Mery Bas, se ha convertido en un cortísimo periodo de tiempo en uno de los rostros más buscados del país gracias a Zorra, la canción con la que Nebulossa, el dúo que forma a su pareja musical y vital Mark Desousa, representará a España en Eurovisión 2024 tras haber ganado el micrófono de bronce en el Benidorm Fest.

Un camino recorrido que les ha llevado desde Ondara, la localidad alicantina en la que residen, y cuya próxima parada se sitúa en la ciudad sueca de Malmö.

Entre secadores y micrófonos

Hasta ahora la vida de Mery, de 55 años, no estaba tan íntimamente ligada a los escenarios como lo que el destino parece haberle preparado. A pesar de que Nebulossa vio la luz como grupo en 2020, con unos ritmos que recuerdan los sintetizadores característicos de algunas formaciones pop de los 80, lo cierto es que ella nunca dejó de trabajar en la peluquería ondarense que heredó de su madre.

Una profesión que ha ido alternando con los diversos bolos que ha protagonizado el dúo desde el lanzamiento de su primer álbum, Poliédrica de mí, que fue dando a conocer a la banda en diferentes ambientes, sobre todo de la escena valenciana, y cuya canción más icónica es la representativa Glam.

Un sueño para la valenciana, como reconocía Mark en una entrevista para el diario Información, que recordaba cómo "un día me dijo que quería hacer un proyecto musical con canciones que escuchaba cuando era joven y esto nos ha llevado hasta aquí".

El objetivo de Eurovisión

De hecho, este mismo tema supuso su primer acercamiento a la escena eurovisiva cuando el grupo lo presentó a Una voce per San Marino en 2021, buscando que formara parte de la preselección para ir a Eurovisión del microestado. A pesar de que su candidatura no superó la criba del concurso, esto no desanimó a Nebulossa para seguir trabajando en su música y volver a formar parte de los aspirantes a participar en el festival de música más importante del continente.

La ventana para repetir esa experiencia competitiva se abrió con la celebración del Benidorm Fest de 2024, donde su disputado triunfo supuso un respaldo al trabajo invertido por Mery tanto a nivel musical como discursivo. Las letras feministas y reivindicativas, que han caracterizado al dúo desde sus inicios, se oían más alto que nunca en el Palacio de los Deportes L'Illa de Benidorm cuando el público cantaba cada uno de los versos de Zorra, la gran triunfadora del festival.

Una canción convertida en un himno sin que sus autores lo pretendieran, pero que busca cambiar el sentido peyorativo con el que siempre se ha identificado el término por uno liberador y empoderado. Una proclama abrazada por el colectivo feminista, la comunidad LGTBIQ+ y que tiene en Manuela Trasobares, mezzosoprano transexual valenciana, el gran referente artístico de Zorra.

Tras el triunfo de la interpretación de Mery, los rumores ante una posible renuncia a representar a España en Eurovisión han trascendido debido a algunos comentarios del equipo de Nebulossa, que no había previsto este éxito. "Su único objetivo era llegar a la final de esta preselección para lanzar su música al gran público", se deslizaba tras las cámaras. Sin embargo, todo apunta a que finalmente la canción sonará en Malmö tras las declaraciones del dúo, que afirma que "tenemos que defenderla a muerte como autores de la canción (Zorra) y por todos los que han defendido esta canción".

Una familia por encima de todo

Para bucear en la génesis de Nebulossa hay que trasladarse varias décadas atrás, cuando Mery conoció a Mark ejerciendo de canguro cuando él era aún menor de edad. Una relación que, tras varios años, subió de categoría con el enamoramiento de ambos hasta el día de hoy.

Como prueba fehaciente de este vínculo solo hay que observar las dos décadas de matrimonio que unen a ambos y dos hijos fruto de su unión. María, de 23 años, y Neo, de 11 años, protagonizaron la primera gran felicitación a sus padres tras la confirmación de su triunfo en el Benidorm Fest. "Lo han hecho superbien y se lo merecen muchísimo", fueron las entrecortadas palabras de María, que apenas podía articular palabra ante la emoción.

Tanto ella como su hermano mantienen una gran relación con sus padres, que siempre han intentado mostrar la diversidad desde pequeños con detalles como la asistencia a los ensayos por parte del más pequeño para que observase las coreografías de César y Josu, los bailarines de Nebulossa.

A esta pareja de hijos habría que sumar otra hermana canina, Ona, una perrita de cinco años que regala a los fans del dúo algunas de las publicaciones en redes sociales más encantadoras.

¿Serán capaces de conquistar Suecia y volver a Ondara con el micrófono de cristal? Tendremos que esperar a mayo para descubrirlo.