Tres bailarines de Melody se pronuncian tras quedarse fuera de Eurovisión: "Tengo una familia y tenemos que comer"

Melody y la delegación española para Eurovisión 2025 desvelaron el miércoles 12 de marzo cambios importantes en el cuerpo de baile que se subirá al festival europeo. Así, de los cinco bailarines anunciados, solo dos participaron en el Benidorm Fest 2025: Marc Montojo —bailarín de Tu cara me suena y coreógrafo de Agoney, su pareja sentimental— e Iván Matías Urquiaga —quien ha trabajado con artistas como Tini, Duki, J Balvin o María Becerra—.

Para completar el equipo, RTVE cuenta con Álex Bullón —que también firmará la coreografía junto a Mónica Peña—, Vicky Gómez —bailarina y coreógrafa conocida por Operación Triunfo— y Ana Acosta. Pero para tener nuevos profesionales, hace falta descartar a otros. Así, tres bailarines que actuaron con Melody en el Benidorm Fest se han quedado fuera de Eurovisión, algo que han lamentado públicamente.

Las declaraciones de los tres bailarines afectados

Daniel Arango, Jesús Bolivar y Hrisio Busarov han sido los tres bailarines afectados por la decisión de la delegación española para Eurovisión, y todos ellos se han pronunciado sobre lo ocurrido tras conocerse la noticia. En el caso de Jesús Bolivar, ha agradecido el apoyo recibido a través de una historia en Instagram.

"Sé que la vida nos pone pruebas, pero no podemos derrumbarnos ni perder la pasión por lo que nos hace sentir vivos cada día: el baile. A veces, las cosas no salen como queremos, y duele, pero así es la vida. Lo importante es levantarnos y seguir adelante. Confío en que el nuevo equipo lo dará todo, sin duda", comenta.

Por su parte, Hrisio asegura que las últimas semanas han sido "muy difíciles" para él: "Fue la ilusión de todos. Pero la vida nos pone en situaciones complicadas e injustas, en las que muchas veces nada depende de nosotros. Lo que sí os puedo prometer es que seguiré bailando con todo mi alma y corazón cada vez que pise un escenario. Quiero mucho a Melody y a los cinco chicos y chicas que van a acompañarla en esta aventura y sé que lo van a hacer de maravilla, ¡son todos unos artistas!", asegura desde su cuenta de X (antes Twitter).

Las palabras más duras han llegado por parte de Daniel Arango, quien ha compartido un vídeo en Instagram pidiendo trabajo. "Todos queríamos ir, todos habíamos guardado la agenda para ese evento. Estoy disponible, amo lo que hago, bailo y amo bailar. Así que estoy disponible. Sé que muchas personas no me han escrito por trabajo porque daban por sentado que me iba a Basilea, a Suiza, así que llámenme a cerrar curros porque tengo una familia y tenemos que comer".

"Es algo que me dolió mucho porque, como todos mis compañeros, estábamos superemocionados para ir. ¿Qué les puedo decir? Tristemente, esa es la vida del bailarín. Hoy sí, mañana no, pasado no sabes. Era algo que ya había superado, había hablado con las personas correctas...", comenta Arango.

Entre todas estas declaraciones, el club de fans oficial de Melody ha compartido una conversación "con uno de los bailarines que no irá a Eurovisión" para aclarar que la artista no ha sido quien ha tomado esta decisión.