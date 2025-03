Las redes defienden a Melody ante el "odio" recibido por la nueva versión de 'Esa Diva' para Eurovisión 2025

"no hay normas"

La música, como cualquier expresión artística, está abierta a debate. El diálogo y el intercambio de opiniones son —o deberían ser— elementos que promuevan la diversidad y el respeto, pero muchas veces se traspasan líneas. Es lo que ocurre año tras año con los representantes de Eurovisión.

Aunque no es justo generalizar, es habitual que entre los seguidores del festival europeo se debata sobre el odio y la toxicidad que generan algunos usuarios en redes sociales por su rechazo ante una candidatura. La crítica es bien recibida, pero a veces se olvida el respeto. "He soñado que me tiraban un tomate, pero estoy fuerte ante el odio en redes", dijo Chanel tras ganar el Benidorm Fest 2022.

Este 2025, la situación no ha variado. Melody y la delegación española de Eurovisión publicaron el jueves 13 de marzo la nueva producción de Esa Diva, acompañada del videoclip de la canción. Como es habitual, las redes sociales —y, en concreto, X (antes Twitter)— se inundaron de comentarios y opiniones sobre la versión definitiva del tema. Algunos positivos, otros negativos, la mayoría respetuosos, pero otros dañinos.

Como respuesta al "odio" hacia Melody, numerosos usuarios han salido a defenderla. "Viendo los comentarios sobre la nueva versión de Melody, normal que luego nadie quiera presentarse al Benidorm Fest, sois insoportables", escribe @adrimiercoles en X. "Imagina ser Melody, no haberle hecho daño a nadie, luchar incansablemente para hacer un trabajo impecable y leer a diario críticas tan despiadadas como las que se leen por aquí...", opina @ManoloFlorez_.

La denuncia del periodista Luis Mesa

Unas horas después del estreno del videoclip de Melody, el periodista especializado en Eurovisión Luis Mesa denunció haber recibido un mensaje de odio por dar su opinión sobre la nueva versión de Esa Diva al decir que estaba "muy satisfecho". "El concepto creo que es más internacional y épico. Gustará, que todo es bastante más redondo", dijo en X.

Como respuesta, el usuario @EntresijosTV_deseó que el profesional recibiera "una paliza". "Es que te mereces una paliza, das mucha vergüenza y has demostrado tu criterio. Todos los pseudo periodistas que cubrís el Festival de Eurovisión y demás sois unos vendehúmos. Te mereces palos, palazos y hostias. Lameculos oportunista", escribió.

Luis Mesa criticó esta situación y la falta de apoyo recibido por parte de X, ya que la plataforma asegura que el mensaje no incumple sus reglas. "Esto es la pocilga en que se ha convertido esto. Te dicen todo esto, y ni ven incumplimiento de las normas. Vamos, que no hay normas", sentenció el periodista.