Europa FM te trae a Carlos Sadness en un showcase exclusivo en Castellón

¡El próximo jueves 12 de diciembre tienes una cita con Carlos Sadness! El artista ofrecerá un showcase exclusivo para los oyentes de Europa FM en el Auditori Municipal de Vila-Real.

Antes de acabar el año, Carlos Sadness quiere volver a sentir el calor del público con un concierto muy especial.

DÓNDE Y CUÁNDO VER A CARLOS SADNESS

📍 Carlos Sadness ofrecerá un showcase exclusivo para los oyentes de Europa FM en el Auditori Municipal de Vila-Real (Castellón).

⏰ Jueves 17 de diciembre a las 20:30h

¿CÓMO CONSIGO MIS INVITACIONES?

👉 Muy pronto te diremos cómo conseguir tus invitaciones. Permanece muy atent@ a Europa FM, a la web y nuestras redes sociales

CARLOS SADNESS ARRASA CON 'TROPICAL JESUS'

Carlos Sadness sigue llenando de color el mundo de la música. Uno de sus últimos éxitos es 'Me desamaste', incluida en su cuarto álbum Tropical Jesus.

Con esta canción, el artista apuesta por una vibrante estética pop setentera y por su característico sonido, que está llamado a convertirse en uno de los buques insignia del nuevo trabajo del cantautor.

A través de este tema, el cantante nos habla -con una buena dosis de sentido del humor- del desamor, del desgaste de una relación en la que cada miembro de la pareja se mueve a un ritmo distinto, un amar desacompasado que se acaba marchitando, y de la que ya podemos ver el vídeo -producido por Lyona Ivanova (que también ha trabajado con Amaral o Love of Lesbian entre otros)- protagonizado por el propio cantante y la actriz Claire Romain.

Tropical Jesus es el último trabajo del cantautor barcelonés, que cuenta con 13 canciones entre las que incluye temas como este 'Me desamaste' o 'Todo estaba bien' -junto a Manuel Medrano-. Se trata de un trabajo en el que incorpora "menos guitarras y más beats", con un sonido "más alejado del rock festivalero, para jugar con el rhythm and blues, el surf, el vintage tropical y algunos sonidos urbanos". Un esperado trabajo, del que el propio autor nos hablaba durante su entrevista con Juanma Romero en Europa Home Date, asegurando que vivía "con la constante incertidumbre de no saber cuándo va a salir el disco".

Tropical Jesus es un álbum más "místico y transcendental, al mismo tiempo que orgánico" en el que Carlos Sadness interpreta "un personaje llamado Jesús que nació al otro lado del charco". Este álter ego del artista llega la descripción que algunas radios latinoamericanas han hecho de Sadness como "una especie de Jesús tropical", comentan desde Sony, la discográfica. Un Jesús que reivindica "el universo de sus canciones desde la óptica de quienes las descubren por primera vez".

Además, en Tropical Jesus, Carlos Sandness vuelve a juntar sus dos pasiones, la música y las ilustraciones, ya que el disco viene totalmente ilustrado por el artista barcelonés: "Tropical Jesus no se acaba solo en la música, he ilustrado a mi estilo cada canción. Todas se pueden ver en las cartas del disco físico y algunas de ellas han cobrado vida para los videolyrics gracias al talento de @ignasifont. Sé que el Carlitos que quería ser pintor es feliz cuando os metéis en la parte gráfica de mi música y yo soy feliz pudiendo ofreceros las dos cosas que más amo hacer, música e ilustración. 🙌🏻", comenta Sadness.