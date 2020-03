Carlos Sadness: "Vivo con la constante incertidumbre de no saber cuándo va a salir el disco"

Carlos Sadness ha sido uno de los artistas que ha regalado su música para entretener durante el confinamiento y ha organizado conciertos online, con los que ha unido a cientos de personas.

Además de participar en el primer fin de semana de #YoMeQuedoEnCasaFestival, el cantante se ha unido a La Pegatina, Álvaro Soler, Andrés (DVICIO), Arnau Griso, David Otero, entre otros, para crear 'Quédate en tu casa', una canción para promover el confinamiento.

Juanma Romero ha charlado con él sobre cómo está viviendo estos días y cómo está aprovechando el tiempo.

Cuando se declaró el estado de alarma, Carlos Sadness estaba de gira en México y no se podía creer todo lo que estaba pasando en España. Así que, por seguridad, decidió cancelar sus compromisos y regresar a casa, donde está pasando estos días.

"Fue surrealista el momento de pillar el taxi en el aeropuerto y volver hasta mi casa con las calles vacías", dice el cantante, que confiesa que fue cuando empezó a creerse todo lo que había estado leyendo en Twitter.

Estos diez días que Carlos Sadness lleva de confinamiento han sido muy productivos, ya que ha "estado acabando el diseño del disco" y los días se le han pasado rápido: "he aprovechado que tenía tiempo para hacer una obra a nivel gráfico que sea muy potente", dice.

Sin embargo, también está viviendo "momentos de bajón", pero tiene claro que "aguantamos por el bien de que cuanto antes podamos salir todos, mejor".

La pandemia del coronavirus también ha afectado a la agenda de Carlos Sadness, que de momento no ha cancelado ningún concierto, ya que la mayoría son en festivales que han aplazado la fecha. Pero también está en el aire el lanzamiento del álbum.

"Para mí también es confuso porque no sé qué día va a salir, no sé cómo va a evolucionar todo", confiesa el artista, que añade que "Vivo con la constante incertidumbre de no saber cuándo va a salir el disco y de no poder grabar videoclips".

LAS RECOMENDACIONES DE CARLOS SADNESS

Carlos Sadness nos ha recomendado dos libros para estos días de confinamiento. Uno es el de 'Salsa' de Adrià Salas de La Pegatina, y el otro es 'Fuerte' de Roy Galán.

Y también, nos ha invitado a que veamos la película 'Jojo Rabbit'.

