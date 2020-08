Carlos Sadness nos muestra el desgaste de una relación en 'Me desamaste', su vibrante apuesta pop

El cantante barcelonés apuesta por Lyona Ivanova para plasmar el espíritu de su tema 'Me desamaste ', incluida en su cuarto álbum Tropical Jesus . Una apuesta vibrante que destila pop setentero marcado por el sonido característico de Carlos Sadness , y que está llamado a convertirse en uno de los buques insignia del nuevo trabajo del cantautor.

'Me desamaste' es ya uno de los temas más destacables del cuarto disco de Sadness, una canción en la que nos habla -con una buena dosis de sentido del humor- del desamor, del desgaste de una relación en la que cada miembro de la pareja se mueve a un ritmo distinto, un amar desacompasado que se acaba marchitando, y de la que ya podemos ver el vídeo -producido por Lyona Ivanova (que también ha trabajado con Amaral o Love of Lesbian entre otros)- protagonizado por el propio cantante y la actriz Claire Romain.

En él, Sadness y Romain encarnan a una pareja de "pijos" (o "fresas", como prefiere llamarles el cantante), que atraviesan una crisis en su relación. Con marcado estilo setentero y sin renunciar al sonido característico del barcelonés, 'Me desamaste' es un tema enérgico y fresco, que cambia la temática más veraniega de temas como 'Isla Morenita' o 'Aloha' por otra de corte más romántico -como ya pudimos escuchar en 'Todo estaba bien'-, pero añadiendo a su sonido 'vintage tropical popero' un toque extra de ritmo latino.

"Si me hubieras dicho que todo te aburre cuando lo tienes / no habría tenido ninguna prisa para quererte", 'reprocha' Sadness a una Claire Romain que se muestra totalmente desconectada de la relación entre ambos.

'TROPICAL JESUS', SU CUARTO ÁLBUM

Tropical Jesus es el nuevo trabajo del cantautor barcelonés, que cuenta con 13 canciones entre las que incluye temas como este 'Me desamaste' o 'Todo estaba bien' -junto a Manuel Medrano-. Se trata de un trabajo en el que incorpora "menos guitarras y más beats", con un sonido "más alejado del rock festivalero, para jugar con el rhythm and blues, el surf, el vintage tropical y algunos sonidos urbanos". Un esperado trabajo, del que el propio autor nos hablaba durante su entrevista con Juanma Romero en Europa Home Date, asegurando que vivía "con la constante incertidumbre de no saber cuándo va a salir el disco".

Tropical Jesus es un álbum más "místico y transcendental, al mismo tiempo que orgánico" en el que Carlos Sadness interpreta "un personaje llamado Jesús que nació al otro lado del charco". Este álter ego del artista llega la descripción que algunas radios latinoamericanas han hecho de Sadness como "una especie de Jesús tropical", comentan desde Sony, la discográfica. Un Jesús que reivindica "el universo de sus canciones desde la óptica de quienes las descubren por primera vez".

Además, en Tropical Jesus, Carlos Sandness vuelve a juntar sus dos pasiones, la música y las ilustraciones, ya que el disco viene totalmente ilustrado por el artista barcelonés: "Tropical Jesus no se acaba solo en la música, he ilustrado a mi estilo cada canción. Todas se pueden ver en las cartas del disco físico y algunas de ellas han cobrado vida para los videolyrics gracias al talento de @ignasifont. Sé que el Carlitos que quería ser pintor es feliz cuando os metéis en la parte gráfica de mi música y yo soy feliz pudiendo ofreceros las dos cosas que más amo hacer, música e ilustración. 🙌🏻", comenta Sadness.

GIRA DE PRESENTACIÓN DE 'TROPICAL JESUS'

El lanzamiento del nuevo trabajo de Sadness llegaba acompañado por una gira de presentación por ciudades como Barcelona, Murcia Madrid o Fuengirola durante estos extraños meses de julio y agosto, llenos de incertidumbre y cancelaciones debido al coronavirus.

"Han sido cuatro noches emocionantes de reencuentro con el público cuando parecía imposible y de estrenos de canciones que ha sido precioso cantar con vosotros. Gracias por vuestra responsabilidad, entendimiento y confianza. Ojalá no haya que parar esto, porque hay gran cantidad de esfuerzo y cariño, porque es algo que abraza nuestras vidas.", comentaba Sadness en una publicación tras tocar en Murcia.

'ME DESAMASTE', POP VIBRANTE

El vídeo de 'Me Desamaste' llega después del de la canción 'Todo estaba bien' , y ya es uno de los temas insignia de su nuevo disco, en el que encontramos canciones como 'Isla morenita', Disco de Oro, pero también su tema de inspiración cubana 'Ahorita', 'Aloha' con Bomba Estéreo, 'El Gringo' o 'Clorofila', que asegura el cantante que es "su favorita".

Con reminiscencias de países como México, Cuba, Colombia o Estados Unidos, Tropical Jesus goza de una "una mirada latinoamericana" y un sonido internacional, con colaboraciones como Crystal Fighters en 'El simpático', Dr. Witchdoctor, o los mencionados Bomba Estéreo y el colombiano Manuel Medrano.

