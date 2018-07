Black Eyed Peas, ilusionados con su último "show" antes de hacer una "pausa"

"Es el momento de hacer algo como solistas, rodar películas, lo que sea", asegura tras explicar que, como grupo, deben "respetar" todas las decisiones de sus componentes, como el deseo de Fergie de "formar una familia en el futuro". Pero mientras llega ese momento, el cantante confiesa que se sienten "muy felices" de seguir ofreciendo conciertos juntos, en lo que define como una "familia aparte de nuestras familias". "Son dieciséis años haciendo esto", recuerda alegre.

Expectante ante su concierto en el estadio Vicente Calderón de este jueves, Taboo asegura que le encanta el público español. "Ustedes saben cómo pasar grandes fiestas", comenta en su todavía imperfecto castellano, que dice estar practicando de cara a su visita a España. Para deleite de sus admiradores, la banda tiene preparado lo que el vocalista denomina como "Black Eyed Peas Experience", un espectáculo que, explica, incluye "bailarinas, juegos de luces y cambios de vestuario" y en el interpretan "dos nuevas canciones" no incluidas en el repertorio que ofrecieron en Barcelona hace un año. Otro de los atractivos de la noche será la actuación de un telonero de excepción, el Dj francés David Guetta, al que el artista estadounidense define como una persona "espectacular" con la que le "encanta estar" porque "tiene mucha energía" y "está siempre contento".

Una presencia que podría convertirse en la sorpresa de la noche si finalmente David Guetta colabora en alguna de las canciones de The Black Eyed Peas. "Tenéis que ir al concierto y verlo por vosotros mismos", contesta enigmáticamente el rapero cuando se le pregunta por ello.

El que seguro que no falla es I Gotta Feeling, el tema más descargado de la historia según un informe presentado por Nielsen SoundScan, y al que el cantante atribuye tanto éxito debido a que "puede tocarse en cualquier momento de celebración", convirtiéndose en algo "universal".

De más actualidad son los cortes de The Beginning, el último álbum de la banda, publicado a finales de 2010. Taboo cree que se trata de "el comienzo de una nueva era" tras su anterior trabajo, The E.N.D., al que describe como un "capítulo de cierre". Además de en el uso de las "tecnologías más avanzadas" para su grabación, esta última entrega se diferencia del resto, según él, por la producción de DJ Ammo, los ritmos más rápidos y el menor número de colaboraciones.

Sobre su carrera como solista, asegura que le gustaría "hacer algo" cuando "cierre The Black Eyed Peas" y por esa razón lleva "mucho tiempo" trabajando en su primer disco, que todavía no tiene fecha de salida. Más serio habla de su primer libro, Fallin Up: My History, en el que narra sus problemas con el alcohol y las sustancias ilegales con la esperanza de poder ayudar a personas en su situación. "El 27 de marzo de 2007 mi vida cambió, ese fue el día que me arrestaron por conducir bajo la influencia de la droga", señala. "Me gustaría que alguien lo lea y le sirva de inspiración -continúa-. Habré hecho un buen trabajo". Ahora, recuperado de estas adicciones, solo piensa en el final de esta etapa y el comienzo de sus nuevos proyectos. "Vengan a celebrar mi cumpleaños, a hacer una fiesta. No sé cuándo vamos a regresar a Madrid", concluye risueño sobre su próximo concierto.