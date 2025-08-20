Quiénes son los invitados hoy en 'Pasapalabra': así son Salva Reina, Candela Cruz, Antonio Molero y Lucrecia Pérez

En pleno mes de agosto, el plató de Pasapalabra se llena de nuevos invitados , que irrumpen en el programa para pasarlo en grande junto a Roberto Leal. ¡Te contamos quiénes son!

¿Qué mejor plan en este caluroso verano que quedarse las tardes en casa disfrutando de Pasapalabra? ¡Llegan nuevos famosos al plató de Roberto Leal! El concurso de Antena 3 se inunda de nuevos invitados, quienes se divierten y se retan en cada una de las pruebas, tanto desde el equipo naranja como desde el equipo azul. Te contamos quiénes son.

Salva Reina

A pesar de haber nacido en Las Palmas de Gran Canaria, pocos lo podrían asegurar dado el acento malagueño que caracteriza el hablar del actor Salva Reina. Tras décadas como uno de los humoristas más destacados del país, ha sido su participación como intérprete en series y películas como Allí abajo, La isla mínima o Villaviciosa de al lado las que le han convertido en uno de los favoritos del gran público. De hecho, su papel en la película El 47 le valió hacerse con un Premio Goya al Mejor Actor de Reparto en 2025.

Candela Cruz

La actriz Candela Cruz se ha convertido en una de las reinas de la sobremesa gracias a interpretar el papel de de Carmen en la serie de Antena 3 Sueños de libertad. Un proyecto que compagina con sus interpretaciones en teatro y sus espectáculos de danza, ya que estudió Arte Dramático y Danza Clásica en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla.

Antonio Molero

El actor Antonio Molero es uno de los rostros más conocidos de la interpretación en España. Con décadas de carrera a sus espaldas con la que ha participado en producciones tan emblemáticas como Médico de familia o Los Serrano, también ha formado parte de repartos como Águila Roja: la película, Amar es para siempre o 4 estrellas. Además, es habitual verle sobre las tablas de algunos de los mejores teatros del país, donde recientemente ha protagonizado funciones como El barbero de Picasso o Luces de Bohemia.

Lucrecia Pérez

Para la generación millenial, el rostro de Lucrecia Pérez siempre será asociado al de algunos de los programas infantiles de mayor éxito. Esta cubana afincada en España desde 1993 ha desarrollado su carrera como presentadora, cantante y actriz desde que llegó a nuestro país. Entre sus hitos está haber sido una de las protagonistas del programa Los Lunnis, haber participado en películas como Ataque verbal y La gran aventura de Los Lunnis o haber grabado los álbumes Cubáname y Álbum de Cuba, y ha sido reconocida con premios Grammy Latinos.